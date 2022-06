Rückkehr nach 18 Jahren: Liendl wird eine „Rotjacke“

Für sein Karrierefinale kehrt Michael Liendl zu seinen Wurzeln zurück. Der 36-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag beim GAK und kehrt somit nach 18 Jahren zurück...

Als junger Spieler verließ er die Rotjacken, für die er im Nachwuchs 1 ½ Jahre kickte und wechselte nach Kapfenberg. Später führte ihn sein Weg zur Wiener Austria, danach erstmals nach Wolfsberg und schließlich ins Ausland, wo er bei Fortuna Düsseldorf, 1860 München und schließlich in der niederländischen Eredivisie beim FC Twente Enschede wichtige Erfahrungen sammelte.

Im Sommer 2018 kehrte Liendl nach Österreich zurück und unterschrieb ein zweites Mal beim WAC, wo er nun endgültig zur Legende reifte. In sechs Saisonen für die Lavanttaler bestritt er 218 Spiele, erzielte 68 Tore, 95 Assists und unzählige Assist-Assists. Der Kapitän bekam aufgrund seiner großen spielerischen Qualitäten große Freiheiten zugesprochen, die er wohl auch künftig beim GAK erhalten wird.

Der von Gernot Messner trainierte GAK wurde in der abgelaufenen Zweitligasaison Siebter, war aber einer der Klubs, die sich im Erfolgsfall für den Aufstieg in die Bundesliga meldeten. Es ist anzunehmen, dass die Grazer auch kommende Saison den Aufstieg in die höchste Spielklasse als Ziel ausgeben. Der Routinier soll hierfür eine tragende Rolle spielen.

Der Zahn der Zeit nagte kaum am gebürtigen Grazer, der in Vorarlberg aufwuchs. Alleine in der letzten Bundesligasaison brachte es Liendl auf acht Tore und sieben Assists in 30 Ligaspielen. Zudem sammelte er elf Assist-Assists und damit mehr als anderen Bundesligaspieler, sowie zehn Assists in nur fünf Cup-Partien.

Der GAK steht vor einem kleineren Umbruch, verabschiedete nach der Saison insgesamt zehn Spieler. Neu ist neben Liendl auch Wacker Innsbrucks japanischer Angreifer Atsushi Zaizen, Lafnitz-Mittelfeldspieler Thorsten Schriebl, Kapfenbergs Flügelstürmer Levan Eloshvili und das WAC-Talent Paolo Jager.