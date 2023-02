Stefan Nutz: „Möchte bei einem Cuptitel dabei sein“

Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups spielt die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 4. Februar, auswärts beim Regionalligisten Wiener Sport-Club. Ankick ist um 18.00...

Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups spielt die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 4. Februar, auswärts beim Regionalligisten Wiener Sport-Club. Ankick ist um 18.00 Uhr. Das Spiel ist live in ORF SPORT + zu sehen.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried setzte sich in der ersten Cup-Runde am 16. Juli beim FC Stadlau klar mit 4:0 durch. Die Treffer erzielten Christoph Monschein (13., Elfer, 24.), Marcel Ziegl (17.) und Stefan Nutz (55.). In der zweiten Runde gewann Ried am 31. August auswärts bei WSC Hertha Wels mit 4:2. Für die Innviertler trafen Julian Wießmeier (43.), Christoph Monschein (55.), Josef Weberbauer (77.) und Leo Mikic (93.). Mit 3:2 siegte Ried am 18. Oktober im Achtelfinale auswärts bei SV Horn. Okan Yilmaz (16.) und Patrik Mijic (18.) brachten Horn mit 2:0 in Führung. Seifedin Chabbi (53.), Stefan Nutz (68.) und Oliver Kragl (91.) drehten das Match zugunsten von Ried.

„Die Vorbereitung war sehr gut. Wir hatten ein super Trainingslager mit optimalen Bedingungen. Bitter sind natürlich jetzt die Ausfälle von Sami und Marcel. Abgesehen davon, war es aber eine wirklich gute Vorbereitung. Auch die Neuzugänge haben sich schnell integriert. Ich gehe davon aus, dass sie uns im Frühjahr gut verstärken werden“, betont SVR-Kicker Stefan Nutz. „Wir wissen um den hohen Stellenwert, den der Cup im Verein hat. Einige von uns waren auch beim Cupfinale in der vergangenen Saison mit dabei. Das war eine super Geschichte. Ich möchte bei einem Cuptitel dabei sein und ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen können.“

„Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, in der wir viele Dinge, die wir im Herbst analysiert hatten, in die Mannschaft hineinbringen konnten. Die Mannschaft hat extrem gut mitgezogen. Zum Abschluss hatten wir ein sehr positives Trainingslager, in dem wir als Mannschaft weiter zusammengerückt sind“, erklärt SVR-Cheftrainer Christian Heinle. „Die Wermutstropfen waren jetzt natürlich die schwere Verletzung von Samuel Sahin-Radlinger und der Rückschlag von Marcel Ziegl. Das heißt jetzt, dass diese Führungsrolle zumindest in den ersten Wochen im Frühjahr andere Spieler übernehmen müssen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Gerade aber solche Situationen können einzelne Spieler und die Mannschaft auch stärken und zum Erfolg führen.“

Der Gegner

Der Wiener Sport-Club war in der ersten Cup-Runde am 15. Juli mit 3:0 beim SAK erfolgreich. Es scorten Mario Vucenovic (4., 62.) und David Rajkovic (71.). In Runde zwei warfen die Wiener am 30. August Austria Lustenau durch Treffer von Ivan Andrejevic (9., 10.) mit 2:0 aus dem Bewerb. Austria Wien musste sich dem Sport-Club in einem Wiener Derby am 20. Oktober im Achtelfinale mit 1:3 geschlagen geben. Die Treffer für den Sport-Club erzielten Mario Vucenovic (22.), David Rajkovic (61.) und Miroslav Beljan (87.).

„Die Platzverhältnisse in Wien werden nicht gut sein. Es ist ein kleines und enges Stadion mit einer super Atmosphäre. Darauf freuen wir uns sehr“, sagt Stefan Nutz. „Wie es aussieht, werden uns auch viele Fans begleiten. Sie werden für uns wieder eine großartige Unterstützung sein. Der Sport-Club hat Austria Lustenau und Austria Wien aus dem Bewerb geworfen. Deshalb sind wir natürlich gewarnt. Aber wir werden uns ohnehin auf den Sport-Club wie gegen einen Bundesligisten vorbereiten.“

„Der Wiener Sport-Club hat zwei Bundesligisten hinausgeworfen. Es ist ein extrem unangenehmer Gegner mit sehr vielen Fans im Rücken“, so Christian Heinle. „Sie sind unheimlich gut im Umschalten. Uns erwartet ein heißer Tanz. Wir haben uns die ganze Woche auf den Sport-Club vorbereitet. Wir haben uns einen Matchplan gemacht, werden diesen umsetzen und auch schauen, dass wir die Dinge erzwingen. Das Ziel ist absolut klar. Man muss von der ersten Minute an sehen, dass wir der Bundesligist sind und ins Halbfinale aufsteigen wollen.“

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und der Wiener Sport-Club am 15. Juli 2017 in der 1. Runde des ÖFB-Cups 2017/18 aufeinander. Ried siegte durch Treffer von Bernhard Fila (Eigentor), Thomas Mayer, Kennedy Boateng und Stefano Surdanovic mit 4:0.

Die Zahlen zum Spiel

Insgesamt spielten die SV Guntamatic Ried und der Wiener Sport-Club vier Mal gegeneinander – zwei Mal im Cup und zwei Mal in der 2. Liga (1994/95). Drei Mal siegte Ried (0:4 im Cup sowie 0:1 und 3:0 in der 2. Liga), einmal (Cup-Achtelfinale 96/97, 3:0) die Wiener.