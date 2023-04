Sturm-Fans: „Nur nicht auf die leichte Schulter nehmen…“

Der SK Sturm geht morgen als Favorit in das Cup-Finale gegen den SK Rapid, denn die letzten Begegnungen sprechen klar für die Mannschaft von...

Der SK Sturm geht morgen als Favorit in das Cup-Finale gegen den SK Rapid, denn die letzten Begegnungen sprechen klar für die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer. Wir wollen uns ansehen wie optimistisch die Sturm-Fans sind und was sie sich von ihrem Team für das Duell gegen die Hütteldorfer erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vuibrett: „Es erwartet uns eine Kulisse, die wohl eine bessere Werbung für den österreichischen Fußball nicht sein könnte, mit dem hoffentlich besseren sportlichen Ende auf unserer Seite.“

Themanwhowasntthere: „Ist meiner Meinung nach relativ simpel: Rapid kann gut eingestellt sein wie sie wollen, einen Solet und Pavlovic habens halt trotzdem nicht da hinten und Eigenfehler produzieren sie auch in jedem Spiel genug.“

Vöslauer: „Es heißt immer „Der Cup hat seine eigenen Gesetze“ und „im Finale gibt es keinen Favoriten!“. Auch wenn 0815-Floskeln oftmals stark überholt sind, stimme ich hier prinzipiell zu… Auf alle Fälle werden die Nerven eine gewichtige Rolle spielen, von der Kulisse mache ich mir da weit weniger Sorgen aber natürlich steht verdammt viel auf dem Spiel – mit dem Druck muss man erst einmal zurechtkommen. Das gilt freilich auch für die Gegenseite. Was aber schon im Finale/im einzelnen Spiel möglich ist: Sich halbwegs über die Zeit zu retten. Koita hat wie viele gelbwürdige Fouls begangen, bis er den ersten Karton gesehen hat? 3,4,5? Jungs wie Kerschbaum, Kasius, Grüll und der besagte Kühbauer-Liebling Pejic werden uns enorm auf die Zehen treten. Am Leiberl ziehen. Fouls im Mittelfeld begehen. Das zerstört den Spielfluss, nimmt Zeit von der Uhr und ehe man sich versieht, sind 60 Minuten auch schon gespielt. Und auch Burgstaller/Druijf beherrschen dieses Spiel schon ganz vorne. Bekanntlich, umso länger es 0:0 steht, umso mehr beflügelt das den vermeintlichen Underdog. Wir haben dem natürlich auch einiges entgegenzusetzen und sind keine Ministranten…Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das Finale nicht durch „taktische Kniffe“ von der Bank entschieden werden.“

rmax1: „Nach dem Spiel von Rapid gegen Red Bull Salzburg wird von unserer Seite hoffentlich keiner das Finale auf die leichte Schulter nehmen und die Rapidler unterschätzen. Aus unserer Sicht war das Spiel von Rapid sicher kein Nachteil, nicht nur wegen der verlorenen Punkte von RB.“

af9911: „Wichtig war, dass Barisic Burgstaller bis in der Schlussphase gegen Salzburg am Platz gelassen hat, bzw. dass die Partie generell offen geblieben ist gegen Salzburg mit viel Laufarbeit. Hier könnte auch der Schlüssel zum Erfolg für Sonntag liegen. Sturm konnte richtig zulegen mit der Einwechslung von Prass, diese Sturm-Mannschaft kann einfach richtig marschieren. Bei Rapid hat man auch gestern wieder ganz klar gesehen, dass einige Spieler nach 60 Minuten einen Gang zurückschalten müssen und dadurch Salzburg automatisch das Kommando übernahm. Anfangsphase bzw. generell 1. Hälfte von Rapid jedoch stark, da braucht auch keiner sagen, dass Salzburg nicht gut war. Sie haben Salzburg nicht aufkommen lassen. Bis auf Hierländer, Stankovic und Sarkaria müssen alle 100% frisch sein. Erstere zwei kommen ohnehin über die Intensität ins Spiel und sind den Rhythmus gewöhnt, Sarkaria macht mir etwas Sorgen punkto Frische. Aber er hat den Dreier besorgt, alles richtig gemacht.“

flachzange1987: „Wird ein spannendes Spiel. Wir kommen eigentlich mit einer Formkurve die nach RBS und Austria nach unten zeigt, nach Klagenfurt. Rapid nach einem endgeilen Derby und auch einer guten Leistung gegen RBS mit einer tendenziell bissi steigernden Formkurve zum Duell. Bei uns war vor allem der Spielaufbau gegen RBS richtig schlecht, weil die das richtig gut gemacht haben. Gegen die Austria war die Abwehr, vor allem Dante und Ingolitsch sehr, sehr wild. Auch Kiti war in seiner Rolle als ZM bei weitem nicht so stark wie Horvath. Ich weiß nicht, warum sie derzeit (in den letzten 1,5 Wochen) nicht so konzentriert sind – das ist auch mein größtes Bauchweh für Sonntag. Was immens für uns spricht ist, dass wir gegen die Austria auch wieder Tore geschossen haben, auch gegen den LASK. D.h. wir kommen nach vorne, haben Erfolgserlebnisse. Sind mental immer wieder stark im Zurückkommen. Die Rapid-Abwehr dürfte wohl wie die Austria gestern sein, auf keinen Fall so wie Salzburg. Das dürfte uns also entgegenkommen. Das Spiel von Rapid nach vorne ist sogar ein bisschen schwächer als jenes der Austria, es ist schon sehr auf Guido fixiert (den ich einfach einen geilen Typen find, sogar als Grazer). Aber ich denke, da wird sich Gregory wohl g’scheit drum kümmern müssen. Alles in allem ist es natürlich noch ein Cupfinale und kein normales Meisterschaftsspiel, aber ich habe jetzt versucht die Ausgangslage zu skizzieren. Auf die Schwoazen!“

OoK_PS: „Jetzt hat Rapid endlich einen Gegner im Finale, der nicht Salzburg heißt. Wenn sie wieder versagen und keinen Titel holen, wird das in einem mindestens so großen Frust resultieren wie eine Niederlage unsererseits. Vielleicht sogar ein noch größerer Frust, weil die Saison dann wirklich komplett für den Arsch wäre und man von einem Verein abgezogen wurde, über dem man angesichts der Mittel eigentlich stehen müsste. Rapid hat meiner Meinung nach eine enorme Fallhöhe in diesem Finale. Aber ja, natürlich wäre es enorm bitter und schmerzhaft, gegen diese limitierte Rapid-Truppe keinen Titel zu holen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Sturm-Fans vor dem Cup-Finale gegen den SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!