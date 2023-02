Sturm-Fans: „Respekt ja, Angst nein“

Der SK Sturm trifft heute im Spitzenspiel des ÖFB-Cups auswärts auf Red Bull Salzburg. Erwarten sich die Fans eine kleine Sensation von ihrer Mannschaft,...

Der SK Sturm trifft heute im Spitzenspiel des ÖFB-Cups auswärts auf Red Bull Salzburg. Erwarten sich die Fans eine kleine Sensation von ihrer Mannschaft, die mit einem Sieg der Favorit um den Cup-Titel wäre? Wir haben uns angehört was die Sturm-Anhänger vor diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

necki1983: „Abartig ist das, so lange kein Sturm-Spiel. Zum Spiel: 0:2 Sturm – Ajeti, Emegha – Bitte, danke!“

Vöslauer: „Gerade nach der langen Winterpause erwarte ich tollwütige Bullen. Am Ende einer Hinrunde, Ende der Rückrunde, oder wenn sie schon als Meister feststehen, in einer Cuprunde vor dem Achtelfinale sowie in oder nach englischen Wochen -> Da kannst ihnen immer weh tun, sogar als Wattens, Hartberg oder gar Rapid wenn du einen guten Tag erwischt. Aber wie gesagt nach einer Pause, wo alle gampig und heiß sind, dass es wieder los geht, man voll fokussiert ist weil keine zweite Hochzeit unmittelbar bevorsteht… da werdens was schönes in den Rasen brennen. Aber so soll es sein, entsprechend drossle ich meine (internen) Erwartungen. Scharf bin ich trotzdem auf die Partie, weil wir – hoffe ich, mittlerweile Spieler haben, die in solchen Partien wirklich etwas lernen und/oder über sich hinauswachsen können.“

necki1983: „Wir konnten Red Bull in dieser Saison auch am Beginn der Hinrunde bzw. zwischendurch weh tun. Angst braucht man also wirklich keine zu haben. Respekt ja, Angst nein.“

Pepi_Gonzales: „Sehe ich ähnlich. Wenn denen wer weh tut in letzter Zeit, sind´s eh wir. Merkst auch in deren Forum, dass da schon ordentlich Respekt vorhanden ist.“

Steinzeit: „Letztendlich ein perfekter Auftakt! Gegen RB auswärts zu verlieren, ist ja alles andere, als ein Beinbruch. Ist also so eine der Partien, wo man eigentlich nur gewinnen kann. Und warum auch nicht, das „Material“ dazu besitzen wir, jetzt hängt es eben vom günstigen Spielverlauf, entsprechendem Glück und einem wohlgesonnen Schiedsrichterteam ab. Und Salzburg haben die letzten Spiele sicherlich auch ein wenig nachdenklich gemacht, diese „verlangten Sieg“ sind mitunter die Schwersten. Einfach kämpfen (dann sind wir zufrieden) ……… und siegen!“

FloB: „Ich stelle mal die Frage in den Raum wer am Freitag im Tor stehen sollte. Okonkwo hatte in den Testspielen sehr starke Paraden aber auch ein paar Unsicherheiten. Außerdem hat er noch nie auf diesem Niveau gespielt. Siebenhandl hat bis jetzt mMn eine sehr gute Saison gespielt. Für ihn spricht außerdem, dass er weiß wie man gegen Salzburg gewinnt, vor allem im Cup. Die Frage ist ob er im Kopf noch zu 100 % bei Sturm ist. Persönlich hätte ich mit Siebenhandl ein minimal besseres Gefühl, aber es ist zugegeben keine leichte Entscheidung für das Trainerteam.“

lovehateheRo: „Okonkwo wird sicher spielen, dafür wurde er ja geholt. Die Einsatzzeiten in den Testspielen sprechen da auch eine klare Sprache.“

Stgr1909: „So ist es. Er hat immer 90minuten gespielt. Jörg nur 45. Außerdem holst keinen für ein halbes Jahr, wenn er dann nicht spielt.“

