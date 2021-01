Admira verstärkt die Defensive mit Routine, Ajax holt Haller von West Ham

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Mihret Topcagic

ST, 32, AUT/BOS | FK Suduva – > NK Osijek

Die letzten 2 ½ Jahre verbrachte der in Bosnien geborene, österreichische Stürmer Mihret Topcagic in Litauen. Mit Suduva wurde der 193cm große Angreifer zweimal litauischer Meister, wobei Topcagic in 61 Spielen 33 Treffer beisteuerte. Nun wechselt der 32-Jährige bis Sommer 2022 nach Kroatien: Topcagic, der in Österreich für den Wolfsberger AC, die Admira, Altach und den FC Kärnten spielte, schließt sich dem von Nenad Bjelica trainierten NK Osijek an. Das Team steht momentan überraschend auf dem zweiten Platz der kroatischen Liga, punktegleich mit Tabellenführer Dinamo Zagreb, der allerdings zwei Spiele weniger hat.

Matthias Ostrzolek

LV, 30, GER | vereinslos – > Admira Wacker Mödling

Die Admira verstärkt sich für den Abstiegskampf mit Bundesligaerfahrung aus Deutschland. Der 30-jährige Matthias Ostrzolek war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos und wechselt nun bis Sommer 2022 in die Südstadt. Zuvor hatte der in Bochum geborene Linksverteidiger mit polnischen Wurzeln für Hannover 96, den Hamburger SV und den FC Augsburg gespielt. In der deutschen Bundesliga kam Ostrzolek auf insgesamt 200 Einsätze. Zudem stand der Linksfuß 40-mal in der zweiten deutschen Bundesliga auf dem Platz.

Sebastien Haller

ST, 26, FRA | West Ham United – > Ajax Amsterdam

Im Sommer 2019 wechselte der ivorisch-stämmige Franzose Sebastien Haller um 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham United. In der Premier League schlug der ivorische Teamspieler aber nicht ein und brachte es in 53 Spielen nur auf 14 Tore und drei Assists. Zuvor hatte Haller in Frankfurt mit 33 Toren und 19 Assists aus 77 Spielen einen deutlich besseren Schnitt. Ajax Amsterdam kaufte den Stürmer nun aus seinem „Hammers“-Vertrag und stattete Haller mit einem Arbeitspapier bis 2025 aus. Ajax überwies 22,5 Millionen Euro nach London und sicherte sich damit frühzeitig ein Upgrade zu Klaas-Jan Huntelaar, der im Sommer seine Karriere beenden wird. Zudem fällt derzeit mit Lassina Traoré ein wichtiger Ajax-Mittelstürmer aus.

Takefusa Kubo

RA, 19, JPN | Real Madrid – > Getafe CF

Real Madrid verleiht den „japanischen Messi“ Takefusa Kubo zum dritten Mal. In den letzten 1 ½ Jahren kickte Kubo leihweise für Mallorca und Villarreal. Im nächsten halben Jahr soll der junge Rechtsaußen Spielpraxis beim Getafe CF sammeln. Der mittlerweile 19-Jährige wechselte im Sommer 2019 ablösefrei aus Tokio nach Madrid, kam aber für die Königlichen bisher noch nicht zum Einsatz. Der trickreiche Offensivspieler hat bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2024 und war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Bayern München, Sevilla und Paris St. Germain im Gespräch und gilt weiterhin als eines der größten Offensivtalente Asiens.