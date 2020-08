Ried holt zwei Offensivspieler, japanisches Top-Talent leihweise zu Villarreal

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Blaise Matuidi ZM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Blaise Matuidi

ZM, 33, FRA | Juventus Turin – > Inter Miami CF

Vor drei Jahren holte Juventus Turin den mittlerweile 84-fachen französischen Teamspieler und Weltmeister Blaise Matuidi um 25 Millionen Euro aus Paris. Für die Alte Dame bestritt der Mittelfeldroutinier stolze 133 Spiele und erzielte dabei acht Tore und sieben Assists. Nun lässt Matuidi seine Karriere in den USA ausklingen. Der 33-Jährige wechselt zum neuen Franchise Inter Miami, das von David Beckham betrieben wird. Bis dato wurden 25 Millionen Euro in neue Spieler investiert, aber zufrieden ist man in Miami noch nicht. Alle bisher ausgetragenen Pflichtspiele wurden bisher verloren…

Takefusa Kubo

RA, 19, JPN | Real Madrid – > Villarreal CF

Das wohl größte Talent Japans wechselt leihweise zum „Gelben U-Boot“. Erst vor einem Jahr hatte Real Madrid Takefusa Kubo, der früher im Nachwuchs von Barcelona kickte, ablösefrei vom FC Tokyo geholt. Zuletzt war der siebenfache Nationalspieler an RCD Mallorca verliehen, wo er in 36 Pflichtspielen vier Tore und fünf Assists machte. Bei den Königlichen sieht der junge Japaner, der noch einen Vertrag bis 2024 hält aber aktuell kein Land, weshalb eine weitere einjährige Leihe für den jüngsten Spieler und Torschützen der japanischen J-League-Geschichte sinnvoll erschien. Bei Villarreal übernahm zuletzt Unai Emery den Trainerjob und Kubo möchte nun unter ihm den wohl entscheidenden Karriereschritt machen, um sich danach auch bei Real Madrid etablieren zu können.

Murat Satin

OM, 23, AUT | FC Wacker Innsbruck – > SV Ried

Die SV Ried vermeldet zwei offensive Neuzugänge. Der Erste ist der 23-jährige Murat Satin, der zuletzt drei Jahre für Wacker Innsbruck spielte und sich dort nach und nach zu einem echten Leistungsträger entwickelte. In der vergangenen Saison brachte es Satin auf 28 Pflichtspieleinsätze, wobei der türkisch-stämmige Tiroler zehn Tore und zwei Assists beisteuerte. Vor seiner Zeit bei Wacker Innsbruck kickte Satin drei Jahre in der Türkei. Die Rieder müssen keine Ablösesumme an die Innsbrucker bezahlen und statteten Satin mit einem Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr aus.

Marcel Canadi

OM, 22, AUT | SKU Amstetten – > SV Ried

Mit Marcel Canadi kommt ein weiterer, mittlerweile gereifter offensiver Mittelfeldspieler ins Innviertel. Nach nur einem halben Jahr in Amstetten zieht der Sohn des Atromitos-Trainers Damir Canadi also einige Kilometer westwärts und unterzeichnet in Ried ebenfalls einen Zweijahresvertrag. Für Amstetten erzielte Canadi in 13 Pflichtspielen drei Tore. Zuvor hatte der 22-Jährige für Austria Lustenau und im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach gekickt. Der Linksfuß ist eigentlich gelernter Zehner, kam zuletzt aber hauptsächlich im linken Mittelfeld zum Einsatz.