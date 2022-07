Bale und Chiellini wechseln nach Los Angeles, Insigne nach Toronto

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Moussa Niakhaté

IV, 26, FRA/SEN | FSV Mainz 05 – > Nottingham Forest

Der Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest rüstet weiter auf: Nachdem bereits Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Giulian Biancone (Troyes) und Dean Henderson (Manchester United) zum Traditionsklub wechselten, kommt nun auch Moussa Niakhaté aus Mainz. Der Aufsteiger bezahlte zehn Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger, der zuletzt in Mainz Kapitän war. Auch West Ham United, Newcastle United, Everton und der VfL Wolfsburg waren an Niakhaté interessiert, der aber nun bis 2025 bei Nottingham unterschrieb.

Gareth Bale

RA, 32, WAL | Real Madrid – > Los Angeles FC

Der Rekordtorschütze der walisischen Nationalmannschaft, Gareth Bale, wechselt in die Major League Soccer. Der mittlerweile 105-fache Nationalspieler wechselt ablösefrei und vorerst für ein Jahr zum Los Angeles FC, wo der einstige Deutschland-Legionär Steven Cherundolo Trainer ist. Bale war im Herbst 2013 um 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid gewechselt, holte mit den „Königlichen“ drei spanische Meisterschaften und unglaubliche fünfmal die Champions League, wurde in den letzten Jahren aber immer wieder angefeindet und wurde in Madrid immer unglücklicher. Für Real bestritt Bale 258 Spiele, erzielte 106 Tore und 67 Assists, kam in der vergangenen Champions-League-Saison aber nur noch zu zwei Kurzeinsätzen von etwa zehn Minuten.

Giorgio Chiellini

IV, 37, ITA | Juventus Turin – > Los Angeles FC

Teamkollege von Bale bei Los Angeles FC wird auch die italienische Fußballerlegende Giorgio Chiellini. Nach unglaublichen 17 Jahren bei Juventus, in denen er neunmal italienischer Meister wurde und 560 Spiele absolvierte, wechselt auch er ablösefrei und für ein Jahr nach L.A. Der bald 38-jährige Innenverteidiger wird damit auch Teamkollege des Austro-Libyers Ismael Tajouri, der seit vergangenem Winter in Los Angeles unter Vertrag steht. Vergangenes Jahr hatte Chiellini nach 117 Länderspielen mit der Europameisterschaft seinen ersten großen Titel mit Italien gewonnen.

Lorenzo Insigne

LA, 31, ITA | SSC Napoli – > Toronto FC

Auch ein zweiter italienischer EM-Held wechselt in die MLS: Lorenzo Insigne schließt sich nach 433 Spielen und 121 Toren für Napoli ablösefrei dem Toronto FC an, wo früher bereits ein anderer italienischer Star andockte: Sebastian Giovinco ist bis heute die prägendste Figur in der Vereinsgeschichte der Kanadier. Der bisherige Neapel-Kapitän stand auch bei Tottenham, Manchester United, Chelsea und Inter Mailand auf dem Zettel, entschied sich nun aber für Toronto, das sich auch bereits seit einem halben Jahr um ihn bemühte. Dort unterzeichnete er nun einen langfristigen Vertrag bis 2026.