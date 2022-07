Bis zu 67 Millionen Euro Ablöse: Barcelona tätigt seinen Königstransfer!

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Andriy Yarmolenko

RA, 32, UKR | West Ham United – > Al-Ain FC

Der ukrainische Teamkapitän Andriy Yarmolenko wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach vier Jahren bei West Ham United wechselt der 32-Jährige ablösefrei zu Al-Ain und unterschreibt dort vorerst für ein Jahr. Der Klub wird von der ukrainischen Stürmerlegende Sergiy Rebrov trainiert und wurde in der vergangenen Saison Meister in der UAE Pro League. Nach Dortmund und West Ham, wo Yarmolenko in 83 Spielen nur zwölfmal traf, ist Al-Ain die dritte Auslandsstation für den 109-fachen Teamspieler. In London wurde Yarmolenko gleich zu Beginn seines Engagements von einem Achillessehnenriss zurückgeworfen.

Raphinha

RA, 25, BRA | Leeds United – > FC Barcelona

Nachdem Leeds United bereits 49 Millionen Euro von Manchester City für Kalvin Phillips erhielt und damit einen Rekordtransfer feierte, wurde dieser Bestwert nun noch einmal übertroffen: Der FC Barcelona bezahlt 58 Millionen Euro für den brasilianischen Rechtsaußen Raphinha, den Leeds vor zwei Jahren um 19 Millionen aus Rennes holte. Anhand von Boni kann die Ablöse sogar noch auf 67 Millionen anwachsen. Raphinha bestritt für Leeds 67 Spiele und erzielte dabei 17 Tore und 12 Assists. Bei der Blaugrana unterschrieb er nun bis Sommer 2027. Bei Barcelona ist er der dritte Neue in der laufenden Transferzeit nach Franck Kessié und Andreas Christensen, die beide ablösefrei kamen.

Mesut Özil

OM, 33, GER | Fenerbahce – > Istanbul Basaksehir

Der Weltmeister und fünffache deutsche Nationalspieler des Jahres Mesut Özil schließt sich für eine Saison Istanbul Basaksehir an. Damit entscheidet sich der 33-Jährige gegen einen Transfer in die US-amerikanische Major League Soccer und bleibt in der Türkei, wo er zuletzt 1 ½ Jahre für Fenerbahce spielte. Bei den Gelb-Blauen hielt sich Özils Erfolg weitgehend in Grenzen und in 36 Pflichtspielen erzielte er acht Tore und drei Assists. Fener schloss die Saison als Vizemeister ab. Bei Istanbul Basaksehir könnte Özil Teamkollege des Österreichers Peter Zulj werden, sofern dieser nicht wieder verliehen wird.

Alex Kral

DM, 24, CZE | Spartak Moskau – > FC Schalke 04

Nachdem russische Klubs von den Europacup-Bewerben ausgeschlossen wurden, laufen den Top-Vereinen immer mehr Legionäre davon. Das nächste Beispiel ist der 31-fache tschechische Teamspieler Alex Kral, der leihweise von Spartak Moskau zu Schalke 04 wechselt. Aufgrund der Sonderregelung der FIFA, nach der Kral seinen Vertrag in Moskau aussetzen konnte, war dieser Transfer problemlos möglich, allerdings hält Schalke keine Kaufoption auf den Tschechen. Kral wechselte vor drei Jahren um stolze zwölf Millionen Euro von Slavia Prag zu Spartak, wo er 60 Spiele bestritt. Im letzten Halbjahr war er außerdem an West Ham United verliehen, wo er aber nur sechsmal zum Einsatz kam und den Erwartungen nicht entsprach.