BVB holt belgisches Supertalent, Frankfurt sorgt für zwei Rekordtransfers

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Isaac Lihadji

RA, 20, FRA | LOSC Lille – > AFC Sunderland

Der von den Komoren stammende Franzose Isaac Lihadji galt im Alter von 17, 18 Jahren als eines der größten Flügelstürmertalente weltweit. Teams wie Barcelona, Arsenal, Manchester United und Borussia Dortmund hatten den Rechtsaußen auf ihren Listen, doch Lihadji wechselte im Sommer 2020 günstig von Marseille nach Lille, um bessere Chancen auf Einsätze zu haben. Der filigrane Linksfuß absolvierte schließlich 39 Spiele für Lille, erzielte aber nur ein Tor und fünf Assists, konnte nie richtig Fuß fassen, weshalb er in der laufenden Saison ausschließlich für die zweite Mannschaft auflief und auch dort nicht sonderlich auffiel. Einen Neustart der bisher verpatzten Karriere versucht Lihadji nun in Sunderland. Beim englischen Zweitligisten unterschrieb der 20-Jährige nun einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison.

Stefan Savic

OM, 29, AUT | Tuzlaspor – > Warta Posen

Als Teenager galt Stefan Savic, der von Kleinauf in Salzburg bzw. Liefering spielte, als eines der größten heimischen Talente. Für Liefering erzielte er in 59 Spielen 14 Tore und 22 Assists und zudem stand er dreimal für Red Bull Salzburg auf dem Platz. Der große Sprung in den Spitzenfußball gelang ihm aber nie und so kickte Savic später für den LASK, in Kroatien für Slaven Belupo, in den Niederlanden für Roda Kerkrade, in Slowenien für Olimpija Ljubljana, in Polen für Wisla Krakau und zuletzt in der Türkei für Tuzlaspor. Dabei war der offensive Mittelfeldspieler fast überall Stammspieler. Nun kehrt er nach einem halben Jahr in der Türkei nach Polen zurück und unterschreibt vorerst für den Rest der Saison bei Warta Posen. Der Neunte der polnischen Ekstraklasa hat zudem eine Option für eine weitere Saison.

Julien Duranville

RA, 16, BEL | RSC Anderlecht – > Borussia Dortmund

Borussia Dortmund sichert sich die Dienste eines der größten Talente Belgiens. Der erst 16-jährige, zweifache U19-Nationalspieler Julien Duranville kommt vom RSC Anderlecht und kostete den BVB 8,5 Millionen Euro Ablöse. Bei den Dortmundern ist der trickreiche Rechtsaußen wohl vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant. Die Dortmunder setzten sich damit gegen die Bayern durch, die Duranville ebenfalls verpflichten wollten. Für Anderlecht kam der Youngster auf bereits auf elf Pflichtspieleinsätze. Nur vier Monate nach seinem 16. Geburtstag feierte Duranville zudem sein Premierentor für die belgischen „Königlichen“.

William Pacho

IV, 21, ECU | Royal Antwerpen – > Eintracht Frankfurt (ab Sommer 2023)

Bereits jetzt sicherte sich Eintracht Frankfurt die Dienste des ecuadorianischen Innenverteidigers William Pacho von Royal Antwerpen, der allerdings erst im Sommer zur Eintracht stoßen wird. Der 187cm große Linksfuß wechselte vor einem Jahr von seinem Heimatklub Independiente del Valle nach Antwerpen und kostete damals knapp drei Millionen Euro. Kurz davor ließ Borussia Mönchengladbach einen bereits sicher geglaubten Transfer platzen – damals hieß es, dass dies aus finanziellen Gründen geschah. Frankfurt wollte Pacho nun aber unbedingt haben und sorgt damit gleich für zwei Rekorde: Mit 16 Millionen Euro Ablöse wird Pacho zum teuersten Export von Royal Antwerpen und zugleich zum teuersten Einkauf der Frankfurter. Nur Luka Jovic war teurer, dieser allerdings erst nach Benficas Einstreichen einer Weiterverkaufsbeteiligung bei dessen Wechsel von Frankfurt zu Real Madrid.