Sturm-Fans: „Ein Gruppensieg würde alles in den Schatten stellen“

Der SK Sturm trifft im letzten Gruppenspiel der Europa League auf den FC Midtjylland und die Ausgangslage vor diesem Spiel ist durchaus spannend. Vor dem letzten Spieltag liegt man mit acht Punkten gemeinsam mit Lazio auf dem ersten Platz, Feyenoord und Midtjylland befinden sich mit jeweils fünf Punkten in Lauerstellung. Das Kuriose ist, dass die beiden Führenden jeweils ein negatives Torverhältnis aufweisen, während die beiden anderen Vereine eine positive Tordifferenz aufweisen.

Juran: „Das wichtigste Spiel der letzten zehn Jahre. Wir müssen einfach nur auf Sieg spielen. Ein Gruppensieg in dieser Gruppe wäre der größte Erfolg der letzten 20 Jahre.“

Tomi Torwart: „Wenn ich an das Spiel denke bin ich jetzt schon brutal nervös, ich hoffe unsere Jungs sind da mental besser aufgestellt.“

Suni: „Ein Spiel, dass dir den ganzen Lauf im Herbst verhauen könnte. Aber ich glaub an unsere Buam und wir werden Zweiter. Im Februar flieg ich dann nach Barcelona 😊“

lovehateheRo: „Wird gewonnen, weil die mit unserem Pressing nicht umgehen können.“

miffy23: „Ich traue mich gar nicht erst einen Tipp abzugeben. Es wird mitgefiebert, es werden die Daumen gedrückt. Alles ist möglich, spielerisch wie von der Tabelle her. Es wäre zu bitter, wenn man sich für den tollen Herbst nicht belohnt. Also einfach gewinnen!“

GrazTiefschwarz: „Dafür, dass es nur ein Spiel ist, bin ich ehrlich gesagt besorgniserregend nervös.“

Durchschnittskicker: „Könnte ein richtig ekliges Spiel werden, die Dänen auswärts können richtig unangenehm werden. Nach mittlerweile 2,5 Jahren unter Ilzer ist dieses Spiel wohl sowas wie die Meisterprüfung. ich vertrau auf unsere Jungs und denke ein Sieg liegt im Bereich des Möglichen.“

Reinhard Steckin: „Ich bin mir sicher, dass wir mit einem Sieg sensationell Gruppenerster sind und das würde alles der letzten Jahre in den Schatten stellen.“

killver: „Ich weiß echt nicht wie ich es schaffen soll das Spiel heut zu sehen nervlich. Hab so ein sau ungutes Gefühl auch.“

Vuibrett: „So sicher wie ich mir war, dass wir gegen Feyenoord gewinnen, bin ich mir jetzt, dass das eine Niederlage wird. Aber egal, wir überwintern dennoch. Und falls nicht, haben wir trotzdem acht Punkte geholt, was eine starke Performance international mit sich zieht und darauf kann man sehr stolz sein. Und irgendwie hätte es ja was Historisches, genau in der Gruppe mitgespielt zu haben, in der jeder gleich viele Punkte hatte, auch wenn es uns hart trifft.“

Michael_sksg: „Ich träume schon vom Mannschaftsempfang am Flughafen, sollte der Aufstieg klappen.“

Suni: „Es wird ein harter Fight und ich hoffe auch auf Lazio. Zwischen Platz 1 bis 3 nehme ich alles. Auf die Schwoazen!“

Vöslauer: „Bissl ein Mischmasch aus Angst & Vorfreude, jegliche „Voranalyse“ ist heut für die Fisch. Es ist wirklich alles drinnen, für uns & für jeden und Kleinigkeiten im Spielverlauf werden entscheiden. Es sich heute gut mit Fortuna zu stellen kann nicht schaden.“

