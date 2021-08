CL-Vorschau: Außenseiter Bröndby hofft auf heißen Tanz

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir euch auch diesmal Spielvorschauen auf zwei interessante Partien an, wobei wir heute natürlich auch das Rückspiel von RB...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir euch auch diesmal Spielvorschauen auf zwei interessante Partien an, wobei wir heute natürlich auch das Rückspiel von RB Salzburg unter die Lupe nehmen wollen. Wie stehen die Chancen, dass Matthias Jaissles Mannschaft in der Gruppenphase der Königsklasse vertreten sein wird.

Bröndby IF – RB Salzburg

Mittwoch, 25. 08. 2021, 21:00 Uhr

Obwohl sich RB Salzburg sicherlich ein klareres Hinspiel-Ergebnis gewünscht hätte, geht der österreichische Serienmeister als klarer Favorit gegen den dänischen Vertreter in die Partie. Beim 2:1-Sieg in Salzburg gerieten die roten Bullen früh in Rückstand und konnten den Siegtreffer zum 2:1 erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielen. Salzburg war jedoch klar spielüberlegen, was angesichts zahlreicher Corona-Ausfälle beim Gegner nicht weiter verwunderlich war. Inzwischen kann Bröndby wieder auf einige Akteure, die im Hinspiel fehlten, zurückgreifen, doch die Mannschaft ist weiterhin nicht in der besten Verfassung. Nach sechs Spieltagen in der heimischen Liga hat Bröndby vier Unentschieden und zwei Niederlagen auf der Habenseite stehen und damit bereits elf Punkte Rückstand auf Vizemeister Midtjylland! Ob es sich mit der Titelverteidigung heuer ausgehen wird ist eher fraglich.

Die Salzburger müssen auf einen Spieler jedoch besonders gut aufpassen! Mikael Uhre wurde in der vergangenen Saison Torschützenkönig in der dänischen Liga und traf bereits im Hinspiel zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen die Salzburger. Nun erzielte er auch beim 2:2-Unentschieden gegen Odense BK beide Treffer seiner Mannschaft. Im Gegensatz zu seinen Mannschaftskollegen ist der Angreifer also in einer Top-Verfassung. Die Dänen werden alles in die Waagschale werfen, doch angesichts der Formkurven der beiden Mannschaften wäre es extrem überraschend, wenn Frederiksens Schützlinge aufsteigen würden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Bröndby und RB Salzburg findet ihr bei wettbasis.com

Shakhtar Donetsk – AS Monaco

Mittwoch, 25. 08. 2021, 21:00 Uhr

Die AS Monaco startete mit zwei Siegen in der Champions-League-Qualifikation gegen Rapid-Bezwinger Sparta Prag in die neue Saison und remisierte zwischen diesen beiden Partien in der Meisterschaft gegen Nantes. Seitdem hatte Monaco-Coach Niko Kovač allerdings nicht viel Freude mit seiner Mannschaft, denn die nächsten beiden Liga-Partien sowie das Heimspiel im CL-Playoff gegen Shakhtar Donetsk endeten mit einer Niederlage. In der Ligue 1 liegt man nach drei Spieltagen nur am 19. Tabellenplatz und ein Ausscheiden aus der Königsklasse wäre eine herbe Enttäuschung. Shakhtar feierte in der Saison 2019/20 noch überlegen den Meistertitel in der Ukraine, musste sich aber im Vorjahr recht deutlich Dynamo Kiew geschlagen geben. Auch heuer geht der Klub aus der Hauptstadt als Favorit in die Meisterschaft und für Shakhtar wäre ein Weiterkommen gegen den Tabellendritten der Ligue 1 aus der Saison 2020/21 ein großer Erfolg!

Bei den Monegassen steht insbesondere Tormann Alexander Nübel unter Kritik, der leihweise vom FC Bayern kam und Spielpraxis bei der AS Monaco sammeln sollte. Aufgrund dieser Personalie wechselte der bisherige Stammtormann Benjamin Lecomte zu Atletico Madrid, doch bisher zahlte sich der Tausch nicht aus. In der Meisterschaft fiel Nübel mit einigen Unsicherheiten auf, beim CL-Hinspiel gegen die Ukrainer musste er aufgrund von Magenproblemen passen. Kovac wird heute auf seinen neuen Einser-Tormann setzen, der mit einer starken Leistung im Rückspiel die Kritiker verstummen lassen könnte. Dazu muss sich aber die gesamte Mannschaft steigern.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Shakhtar Donetsk und Monaco findet ihr bei wettfreunde.net