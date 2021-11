CL-Vorschau: Dortmund will Revanche für 0:4-Schlappe

Auch heute blicken wir wieder auf zwei Partien des bevorstehenden Europacup-Abends, um euch eine kleine Vorschau zu liefern. Wir blicken nach Liverpool und Dortmund,...

Auch heute blicken wir wieder auf zwei Partien des bevorstehenden Europacup-Abends, um euch eine kleine Vorschau zu liefern. Wir blicken nach Liverpool und Dortmund, wo zwei sehr interessante Begegnungen stattfinden werden.

Liverpool FC – Atletico Madrid

Mittwoch, 03.11.2021, 21:00 Uhr

Der Liverpool FC legte einen starken Saisonstart hin und musste sich in der aktuellen Spielzeit noch in keinem einzigen Pflichtspiel geschlagen geben. Auch in der Champions League ließ man nichts anbrennen und gewann die ersten drei Partien gegen Milan (3:2), Porto (5:1) und Atletico Madrid (3:2). Nun folgt das Heimspiel gegen die Spanier, die in der nationalen Liga auf Platz 4 rangieren. Atletico Madrid hat neben der Niederlage gegen Liverpool nur eine weitere Begegnung heuer verloren, nämlich das Auswärtsspiel in der Meisterschaft gegen Alaves. Zuletzt gelang Simeones Mannschaft ein 3:0-Sieg gegen Real Betis, während Klopps Mannschaft überraschend nur Unentschieden gegen Brighton spielte.

Mohamed Salah befindet sich in einer Top-Verfassung und erzielte nicht nur einen Doppelpack im Hinspiel gegen Atletico, sondern führt auch die Premier-League-Torschützenliste mit zehn Treffern an. Der Ägypter wird wieder am rechten Flügel beginnen und vermutlich neben Diogo Jota auflaufen, der im Kampf um die Position des Mittelstürmers die Nase knapp vor Firmino haben dürfte. Nicht dabei ist Naby Keïta, der sich beim 2:2-Unentschieden gegen Brighton eine Muskelverletzung zuzog. Matip wird vermutlich Konate im Abwehrzentrum ersetzen und neben van Dijk auflaufen.

Auf der Gegenseite stehen Lemar und Llorente verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, ebenso wenig wie Griezmann, der eine Sperre absitzen muss. Luis Suarez könnte im Sturm gegen seinen Ex-Klub beginnen.

Borussia Dortmund – Ajax

Mittwoch, 03.11.2021, 21:00 Uhr

Nach der bitteren 0:4-Niederlage im „Hinspiel“ gegen Ajax dürstet es der Borussia nach Revanche. Die Schlappe in Amsterdam scheint die Mannschaft jedenfalls gut verkraftet zu haben, denn danach wurden alle drei Pflichtspiele gewonnen, wobei das bei den Gegnern Bielefeld, Köln und Ingolstadt auch zu erwarten war. Die Mannschaft von Marco Rose hat einige Ausfälle zu verkraften, wobei natürlich insbesondere Erling Haalands Verletzung schmerzt. Immerhin zeigt sich Thorgan Hazard in einer starken Form und erzielte insgesamt drei Treffer in den letzten beiden Partien. Neben Haaland wird Rose auch auf Raphael Guerreiro, Nico Schulz und Mateu Morey verzichten müssen. Donyell Malen muss sich trotz der Haaland-Verletzung weiter gedulden und wird auch gegen Ajax nicht in der Startaufstellung stehen. Der BVB will den jungen Angreifer bedächtig in die Mannschaft einbauen.

Ajax bleibt trotz eines überraschenden 0:0-Unentschiedens gegen Heracles Almelo Tabellenführer in der Mannschaft. Überraschend war das Ergebnis insbesondere deshalb, weil Erik ten Hags Mannschaft in den Spielen davor gegen Dortmund vier Tore und gegen PSV Eindhoven sogar fünf Treffer erzielte und die Offensive der Mannschaft sehr stark ist. Dies mussten neben Dortmund in der Champions League auch Sporting (1:5) und Besiktas (0:2) spüren, die chancenlos gegen die Niederländer waren. Ajax startete somit mit neun Punkten aus den ersten drei Partien in dies Turnier und darf somit auch selbstbewusst in das Rückspiel gegen den BVB gehen. Erik ten Hag muss auf Maarten Stekelenburg, André Onana und Sean Klaiber verzichten. Stürmer Sebastien Haller ist richtig gut in Form und erzielte in den ersten drei Partien sechs Tore und zwei Assists. Nicht schlecht dafür, dass der 27-Jährige heuer zum ersten Mal an diesem Bewerb teilnimmt.

