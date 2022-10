CL-Vorschau: Ex-Rapidler zu Gast in Salzburg

Auch heute wollen wir wieder eine Vorschau auf zwei Europacup-Partien liefern! Wir blicken nach Salzburg, wo es zum Duell gegen Dinamo Zagreb kommen wird,...

Auch heute wollen wir wieder eine Vorschau auf zwei Europacup-Partien liefern! Wir blicken nach Salzburg, wo es zum Duell gegen Dinamo Zagreb kommen wird, sowie nach London, wo der Chelsea FC den AC Milan empfängt.

RB Salzburg – Dinamo Zagreb

Mittwoch, 5.10., 18:45 Uhr

RB Salzburg darf insgesamt mit der bisherigen Saison zufrieden sein, immerhin ist die Mannschaft von Trainer Jaissle seit der Niederlage am zweiten Spieltag gegen den SK Sturm ungeschlagen. Auch in der Champions League fuhr man mit den beiden 1:1-Unentschieden gegen den AC Milan und Chelsea durchaus Achtungserfolge ein. In der Meisterschaft stotterte der Motor zuletzt allerdings ein wenig, denn auch gegen den kriselnden SK Rapid sowie den LASK gab es nur ein 1:1-Unentschieden. Im Spiel gegen die Oberösterreicher wäre man beinahe als Verlierer vom Platz gegangen, doch Solet sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für die Punkteteilung.

Dass es zuletzt in der Liga nicht nach Wunsch läuft, liegt auch an der aktuellen Personalsituation. Mit Fernando, Tijani, Kameri, Diakité, Omoregie, Okoh und Diambou fallen viele Akteure aus. Die aufgezählten Spieler gehören zwar nicht alle zur Stammelf, allerdings fehlen dem Salzburger Coach zumindest die Möglichkeiten für die Rotation. Auf der Gegenseite ist fast die gesamte Mannschaft fit, lediglich Bosko Sutalo fehlt verletzt aus.

Dinamo Zagreb führt nach elf Spieltagen überlegen die Tabelel an, nachdem man zehn Siege und ein Unentschieden holte. Auch in der Champions League lief es wohl besser als erhofft, da man das Auftaktspiel gegen Chelsea mit 1:0 gewann und auch nach der Niederlage gegen den AC Milan in der Tabelle damit einen Punkt vor Salzburg liegt.

Mit Robert Ljubicic schlug ein Neuzugang voll ein, denn der Ex-Rapidler ist einer der Spieler mit der meisten Einsatzzeit. Überraschend ist allerdings, dass er nicht im zentralen Mittelfeld zum Zug kommt, sondern als Linksverteidiger und dort unheimlich gute Leistungen abruft.

Neben seiner defensiven Stärke ist er extrem aktiv auf dem Flügel und besticht durch viele intensive Läufe. Wenn er so weitermacht, wird er wohl auch für die österreichische Nationalmannschaft in Frage kommen, wo man mit dem alternden Ulmer und dem gelernten Innenverteidiger Wöber ohnehin froh über starke Alternativen sein muss.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen RB Salzburg und Dinamo Zagreb findet ihr bei wettfreunde.net

Chelsea FC – AC Milan

Mittwoch, 5.10., 21:00 Uhr

Chelsea Neo-Trainer Graham Potter feierte am Wochenende einen Auswärtssieg gegen Crystal Palace und holte sich so Selbstvertrauen für die heutige Aufgabe. Nach der überraschenden Niederlage gegen Dinamo Zagreb und das Unentschieden gegen RB Salzburg stehen die „Blues“ schon unter Druck und brauchen heute im Heimspiel gegen den Serie-A-Klub drei Punkte.

Für N’Golo Kante und Edouard Mendy wird diese Partie wohl noch etwas zu früh kommen, denn die beiden trainierten zwar wieder mit ihrer Mannschaft mit, sind aber noch nicht vollkommen fit. Kai Havertz und Jorginho sind ebenfalls etwas angeschlagen, wobei sich ein Einsatz aber ausgehen sollte.

Schlimmer sieht die Personalsituation aber beim AC Milan aus, der Mike Maignan, Theo Hernández, Alessandro Florenzi und Zlatan Ibrahimovic fix verzichten muss. Dazu sind aber auch Kjaer, Calabria, Origi und Saelemaekers fraglich, die sich allesamt beim 3:1-Auswärtssieg am Wochenende gegen Empoli verletzten.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Chelsea und dem AC Milan findet ihr bei wettbasis.com