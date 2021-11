CL-Vorschau: Fixiert Manchester City heute den Gruppensieg?

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Begegnungen im Europacup. Wir richten diesmal unsere Blicke nach Manchester und Madrid. City...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Begegnungen im Europacup. Wir richten diesmal unsere Blicke nach Manchester und Madrid. City kann heute den Gruppensieg klarmachen, während es in Madrid um Milans letzte Chance geht doch noch in Europa zu überwintern. Der Serie-A-Verein hat aber Personalsorgen.

Manchester City – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 24.11. 2021, 21:00 Uhr

Im Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain geht es um den Sieg in der Gruppe A. Die Citizens führen am vorletzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf den Ligue-1-Verein die Tabelle an und könnten mit einem Heimsieg alles klarmachen. Die Pariser gewannen zwar das Hinspiel gegen City, gaben aber zwei Unentschieden gegen RB Leipzig und Brügge ab, während Guardiolas Mannschaft die restlichen Spiele für sich entschied.

In der englischen Liga liegt City aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz drei Punkte hinter Chelsea und fuhr zuletzt im Manchester-Derby und anschließend gegen Everton zwei souveräne Siege ohne Gegentreffer ein. Paris Saint-Germain wird in diesem Jahr im Gegensatz zur letzten Saison, wo Lille überraschend den Titel holte, voraussichtlich die Meisterschaft gewinnen, denn der Vorsprung auf den zweiten Platz beträgt bereits elf Punkte.

Die Hausherren müssen jedenfalls auf Kevin De Bruyne verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Ferran Torres und Liam Delap stehen verletzungsbedingt ebenfalls nicht zur Verfügung, bei Jack Grealish könnte sich ein Einsatz jedoch ausgehen. Der Neuzugang versäumte den 3:0-Sieg gegen Everton und sollte zumindest eine Option für die Ersatzbank sein.

Bei den Gästen sind Rafinha und Draxler verletzungsbedingt nicht mit dabei und es kehren einige verletzte Kicker in die Mannschaft zurück. Marquinhos und Kimpembe versäumten die letzte Meisterschaftspartie, sollten aber beide wieder fit genug sein um in der Startaufstellung zu stehen. Auch Sergio Ramos könnte wieder dabei sein, wobei er sich aktuell noch hinter den beiden Innenverteidigern einreihen muss. Tormann Donnarumma fehlte zuletzt ebenfalls, könnte aber ebenfalls wieder in der Startaufstellung stehen.

Ein Spektakel verspricht jedenfalls die Offensivreihe der Franzosen. Wir erwarten Neymar, Mbappe und Messi in der vordersten Sturmreihe im 4-3-3-System.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain findet ihr bei wettbasis.com

Atletico Madrid – AC Milan

Mittwoch, 24.11. 2021, 21:00 Uhr

Der AC Milan liegt in der Serie A punktegleich mit Napoli an der Tabellenspitze und musste erst vergangenes Wochenende die erste Niederlage in dieser Saison abgeben, als man mit 3:4 gegen die Fiorentina verlor. Nur in der Champions League läuft es alles andere als nach Wunsch, denn aus den ersten vier Partien holte die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli nur einen einzigen Punkt und liegt damit am Tabellenende. Heute könnte der Serie A Klub zumindest einmal mit Atletico gleichziehen, wobei selbst bei einem Sieg nicht gewiss wäre, ob man im Europacup überwintern kann. In der letzten Runde treffen die Italiener auf den FC Liverpool, der in den ersten vier Begegnungen die volle Punkteanzahl holte.

Dazu kommt, dass Milan große Verletzungssorgen hat. Ante Rebic, Samu Castillejo, Fikayo Tomori, Davide Calabria und Mike Maignan fallen allesamt aus. Ibrahimovic, der am Wochenende bei der ersten Saison-Niederlage in der Liga einen Doppelpack erzielte, ist für dieses Spiel ebenfalls fraglich – er würde durch Olivier Giroud ersetzt werden.

Auf der Gegenseite muss Coach Diego Simeone, der bereits seit zehn Jahren bei Atletico an der Seitenlinie steht, auf drei Akteure verzichten. João Félix und Kieran Trippier sind verletzt und der formstarke Felipe fehlt aufgrund einer Sperre. Immerhin wird Antoine Griezmann nach seiner Sperre wieder zur Verfügung stehen und im 4-2-3-1 wohl als Solospitze beginnen. Luis Suarez wird wohl auf der Bank platznehmen müssen, denn der Uruguayer konnte in dieser Saison bislang nur selten überzeugen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Atletico Madrid und dem AC Milan findet ihr bei wettfreunde.net