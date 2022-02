CL-Vorschau: Gewinnt Chelsea das sechste Pflichtspiel in Folge?

Heute stehen in der Champions League zwei K.o.-Spiele auf dem Programm und wir wollen euch einen Vorgeschmack auf diese Begegnungen liefern. Chelsea empfängt zuhause...

Heute stehen in der Champions League zwei K.o.-Spiele auf dem Programm und wir wollen euch einen Vorgeschmack auf diese Begegnungen liefern. Chelsea empfängt zuhause Lille, während Villarreal sich auf den Besuch der alten Dame einstellen kann.

Chelsea – Lille

Dienstag, 22.02. 2022, 21:00 Uhr

Chelsea kann mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem League 1 Klub gehen, denn die Mannschaft von Trainer Tuchel gewann die letzten fünf Pflichtspiele und holte zudem vor zehn Tagen die Klubweltmeisterschaft mit einem 2:1-Sieg gegen Palmeiras.

Am Wochenende gewann man knapp mit 1:0 im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace, wobei Ziyech in der 89. Minute den einzigen Treffer der Partie erzielte und Romelu Lukaku einen interessanten Rekord aufstellte. Der belgische Sturmtank kam in der gesamten Partie nur auf sieben Ballberührungen, was einen Minuswert bedeutet seitdem es in der Premier League diese Datenerhebungen gibt.

Gegen Lille wird Trainer Tuchel aber ohnehin rotieren und es ist gut möglich, dass Timo Werner als Mittelstürmer beginnen wird. Auch Mateo Kovacic und Marcos Alonso könnten in die Startelf rücken. Ben Chilwel und Reece James sind verletzungsbedingt nicht dabei und auch Callum Hudson-Odoi dürfte nicht rechtzeitig fit werden.

Auf der Gegenseite läuft es für Lille nicht so gut. Aus den sieben Pflichtspielen im Kalenderjahr 2022 holten die Franzosen nur zwei Siege und kamen zuletzt nicht über ein 0:0 gegen Metz hinaus. Personell sind die Sorgen allerdings nicht groß, mit Orestis Karnezis fällt nur ein Spieler fix aus. Der Rechtsverteidiger wird durch Zeki Çelik ersetzt. Im Tor dürfte sich Leo Jardim den Einser-Platz erkämpft haben. Neben den Stürmern Jonathan David und Burak Yilmaz freuen wir uns auch ein Auge auf Timothy Weah werfen zu dürfen. Der Sohn von Legende George Weah wird vermutlich am rechten Flügel starten.

Villarreal – Juventus

Dienstag, 22.02. 2022, 21:00 Uhr

Juventus-Fans die glauben, dass der Aufstieg nur eine formale Angelegenheit ist, werden enttäuscht sein, denn die Spanier sind aktuell nicht einfach zu schlagen. Die Mannschaft von Coach Unai Emery gewann drei der letzten vier Spiele und gab nur ein Unentschieden gegen Real Madrid ab. Aufpassen müssen die Italiener besonders auf Stürmer Arnaut Danjuma, der beim 4:1-Auswärtssieg gegen Granada einen Hattrick erzielte.

Dazu kommt, dass der Serie-A-Klub große Verletzungssorgen hat. In der Abwehr fällt Chiellini fix aus und auch ein Einsatz von Bonucci dürfte sich im Hinspiel nicht ausgehen. Zuletzt half Linksverteidiger Alex Sandro neben de Ligt in der Abwehrzentrale aus, diesmal könnte Danilo einspringen.

Paulo Dybala, Federico Chiesa, Daniele Rugani und Federico Bernardeschi werden ebenfalls fehlen. Als Sturmspitze startet Neuzugang Dusan Vlahovic, der in der Offensive wahrscheinlich von Kean und Morata unterstützt wird.

Der Tabellenvierte der Serie A kam zuletzt nicht über zwei 1:1-Unentschieden in der Liga hinaus und wird sich vermutlich auch heute recht schwertun.

