CL-Vorschau: Guardiola empfängt Simeone

Heute stehen zwei Partien in der Champions League an. Benfica trifft zuhause auf Liverpool, während Manchester City Atletico Madrid empfängt. Wir haben eine kleine Vorschau auf die beiden Begegnungen für euch.

Benfica – Liverpool FC

Dienstag, 05.04.2022, 21:00 Uhr

Benfica liegt aktuell in der portugiesischen Tabelle nur auf Platz 3 und wiest 15 Punkte Rückstand auf den FC Porto auf. Wesentlich besser läuft es in der Champions League, wo der Einzug in das Viertelfinale ein beachtlicher Erfolg war. Die Mannschaft von Trainer Nélson Veríssimo setzte sich nach einem 2:2-Unentschieden im Hinspiel überraschend mit 1:0 im Amsterdam gegen Ajax durch und trifft nun auf den Liverpool FC, der als großer Favorit in die beiden Spiele gehen wird.

Die Portugiesen müssen fix auf Lucas Verissimo und Rodrigo Pinho verzichten. Ob Adel Taarabt im Mittelfeld auflaufen kann ist auch noch nicht gewiss, da er bei der jüngsten Niederlage am Wochenende gegen Braga nicht mitmachen konnte. Benfica verlor gegen den Tabellenvierten auswärts mit 2:3, sodass die Generalprobe daneben ging. Darwin Nunez konnte im Sturm von Beginn an neben Goncalo Ramos starten, da er nach seiner Einwechslung am Wochenende gegen Braga viel Sprung ins Spiel brachte.

Der Liverpool FC geht ohne verletzte Spieler in das Duell gegen die Portugiesen, da auch Naby Keita sich wieder gesund meldete. Beim 2:0-Sieg am Wochenende gegen Watford schonte Trainer Jürgen Klopp sogar einige Spieler, wie etwa Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold. Auch Fabinho, Luis Diaz und Sadio Mané standen nicht in der Startaufstellung, sollten aber gegen Benfica wahrscheinlich beginnen.

Liverpool gewann in dieser Saison alle Auswärtsspiele in der Champions League und setzte sich dabei gegen Porto, Atletico Madrid, Milan und Inter durch. Es wäre doch überraschend, wenn die Klopp-Truppe nicht mit drei Punkten gegen Benfica starten würden.

Manchester City – Atletico Madrid

Dienstag, 05.04.2022, 21:00 Uhr

Der amtierende englische Meister trifft auf den amtierenden spanischen Meister. Die Favoritenrolle ist im Hinspiel dennoch klar verteilt, auch wenn Atletico Madrid nicht unterschätzt werden darf. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone warf Citys Stadtrivalen Manchester United nach einem 1:0-Auswärtssieg mit einem Gesamtscore von 2:1 aus dem Bewerb und holte aus den letzten acht Pflichtspielen sieben Siege und ein Unentschieden. Am Wochenende setzten sich die Spanier mit 4:1 gegen Alaves durch, wobei drei der vier Tore nach der 75. Minute fielen. Joao Felix und Luis Suarez steuerten einen Doppelpack bei.

In der Premier League gibt es ein packendes Duell zwischen City und Liverpool. Die Citizens führen noch mit einem Punkt Vorsprung auf die Reds, die noch vor einigen Runden sechs Punkte hinten waren. Am Wochenende machte der Tabellenführer bereits nach 25 Minuten alles gegen Burnley klar, da De Bruyne und Gündogan schnell auf 2:0 stellten, was auch der Endstand der Partie war.

Bei den Hausherren fallen Ruben Dias und Cole Palmer aus. Kyle Walker kehrt nach seiner Sperre in die Mannschaft zurück und auch ansonsten kann Pep Guardiola aus dem Vollen schöpfen. Wir erwarten eine Sturmreihe bestehend aus Grealish, Foden und Mahrez, dahinter werden wohl De Bruyne, Rodri und Bernardo Silva auflaufen.

Auf der anderen Seite muss Simeone auf José Giménez und Hector Herrera verzichten. Yannick Carrasco darf nach seiner Sperre wieder mitmischen. Die größte Frage stellt sich wer neben Joao Felix im Sturm beginnen darf? Vertraut Simeone dem Doppeltorschützen vom Wochenende, Luis Suarez, oder wird Antoine Griezmann starten?

Dieses Duell ist für alle Taktik-Liebhaber höchst interessant, da zwei absolute Visionäre aufeinandertreffen, die verschiedene Philosophien entwickelten. Guardiola steht, vereinfacht gesagt, für offensiven Kombinationsfußball, während Simeones Mannschaften mit viel taktischer Disziplin und Laufarbeit punkten.

