CL-Vorschau: Nutzt RB Leipzig Liverpools Krise aus?

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf die bevorstehenden Europacup-Partien und bieten eine kleine Vorschau auf spannende Begegnungen. Heute widmen wir uns den CL-Partien des FC Liverpool gegen RB Leipzig sowie dem Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona.

Liverpool FC – RB Leipzig

Mittwoch, 10.03.2021, 21:00 Uhr

Aufgrund der Corona-Krise findet die Partie zwischen dem Liverpool FC und RB Leipzig in Budapest statt. Ob Liverpool im Anfield einen Heimvorteil gehabt hätte ist aber sowieso fraglich, denn Jürgen Klopps Mannschaft legte eine unglaubliche Negativserie in den jüngsten Heimspielen hin, die es so bis dato in der Vereinsgeschichte vorher noch nie gab. Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Fulham war die sechste Heimpleite in Folge – unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Reds zuhause jahrelang ungeschlagen waren. Woran liegt´s? Irgendwie fing alles mit der Verletzung des Abwehrchefs Virgil van Dijk an, insbesondere da es weitere schwerwiegende Ausfälle in der Innenverteidigung gab. Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison eine unglaubliche Mentalität zeigte und oftmals in den letzten Minuten den Siegtreffer erzielte, ist stark verunsichert und zahlreiche Leistungsträger befinden sich in einer schwachen Form und fallen mit individuellen Fehlern auf.

Immerhin ist die Ausgangslage für die Reds nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Leipzig für das Rückspiel sehr gut, doch die Mannschaft von Klopp wird dennoch aufpassen müssen. Marcel Sabitzer und seine Teamkollegen befinden sich in einer starken Form und liegen aktuell in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern München. Aus den letzten neun Partien holte Nagelsmanns Mannschaft acht Siege und verlor nur das Champions-League-Spiel gegen Liverpool. In den letzten Partien zeigten sich zudem die Stürmer gut in Schuss, sodass der Bundesligist dem Premier-League-Klub durchaus gefährlich werden kann. Klopp wird neben van Dijk, Matip, Gomez und Henderson, vermutlich auch auf Firmino verzichten müssen, der das Dienstag-Training auslassen musste. Ozan Kabak musste bei der 0:1-Niederlage gegen Fulham verletzungsbedingt passen, könnte gegen die Leipziger aber wieder in der Startelf stehen. Auf der Gegenseite fehlen Laimer, Szoboszlai und Angelino aufgrund von Verletzungen aus.

Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Mittwoch, 10.03.2021, 21:00 Uhr

In der Liga liegt der französische Serienmeister Paris Saint-Germain aktuell nur auf dem zweiten Tabellenplatz und weist zwei Punkte Rückstand auf Lille auf. In der Champions League liegen die Pariser nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Barcelona auf Aufstiegskurs Richtung Viertelfinale. Auch ohne Neymar, der aufgrund einer Verletzung dieses Spiel vermutlich knapp verpassen wird, wäre ein Ausscheiden nach dem Hinspiel-Ergebnis eine kleine Sensation. Bernat ist ebenfalls verletzt, Florenzi ist fraglich. Moise Kean, der im ersten Spiel eine Top-Leistung zeigte, muss aufgrund eines positiven Covid-Tests pausieren.

Auf der Gegenseite wird der FC Barcelona seine Aufholjagd ohne Fati, Coutinho, Pique und Sergi Roberto starten müssen. Dazu verletzte sich Jordi Alba beim Meisterschaftsspiel gegen Osasuna und hinter seinem Einsatz steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Linksverteidiger sollte aber von Beginn an auflaufen können. Koeman setzte mit dem FC Barcelona immer wieder auf eine Dreier-Abwehrkette. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Osasuna stellte er aber während der Partie auf das alte 4-3-3 um, das auch gegen die Pariser zur Anwendung kommen könnte. Der FC Barcelona entschied die letzten vier Pflichtspiele allesamt für sich und weist in der Tabelle nur noch drei Punkte Rückstand auf Atletico Madrid auf, das aber ein Spiel weniger absolvierte. Vor fünf Runden betrug der Abstand auf die Spitze noch 10 Punkte.

