CL-Vorschau: RB Salzburg Favorit gegen Wolfsburg

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf die bevorstehenden Europacup-Partien und bereiten eine kleine Vorschau auf zwei interessante Begegnungen vor. Heute blicken wir nach Salzburg und Manchester.

RB Salzburg – VfL Wolfsburg

Mittwoch, 20.10.2021, 18:45 Uhr

RB Salzburg startete mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien stark in die Champions League und will nun im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weitere Zähler einfahren. Die Mozartstädter müssen neben den Langzeitverletzten Solet, Koita und Piatkowski fix auf Benjamin Sesko verzichten, der sich beim 1:1-Unentschieden gegen Altach einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zuzog und rund drei Wochen ausfallen wird. Der junge Roko Simic, der in den vergangenen Partien für Liefering und das kroatische U21-Team seine Torgefahr mehrfach unter Beweis stellte, wurde für Sesko nachnominiert. Adeyemi wird den Salzburgern gegen den deutschen Bundesligisten zur Verfügung stehen, was aus einem anderen Aspekt interessant ist. Die Wolfsburger bemühten sich sehr um den aufstrebenden Salzburger, der es auch in die deutsche Nationalmannschaft schaffte, holten sich aber eine Abfuhr, da Adeyemi einen größeren Schritt machen möchte bei seinem nächsten Transfer. In Deutschland haben nur die Bayern und Dortmunder eine Chance auf eine Verpflichtung. Die Buchmacher sehen RB Salzburg recht deutlich in der Favoritenrolle.

Auch der VfL Wolfsburg muss auf einen seiner Stürmer verzichten. Erwischt hat es Wout Weghorst, der sich gegen eine Corona-Impfung aussprach und jetzt in Quarantäne muss, da er sich mit dem Virus infizierte. Neben Weghorst fehlen der Mannschaft von Mark van Bommel insbesondere im Mittelfeld einige wichtige Akteure. Xaver Schlager, Admir Mehmedi, Bartosz Bialek, William und Yannick Gerhardt sind verletzt, Josuha Guilavogui ist gesperrt. Neben Maximilian Arnold wird wohl Aster Vranckx im defensiven Mittelfeld starten. Immerhin ist in der Innenverteidigung John Brooks nach seiner Sperre wieder dabei.

Manchester United – Atalanta

Mittwoch, 20.10.2021, 21:00 Uhr

Nach einem starken Saisonstart läuft es für Manchester United aktuell nicht mehr besonders rund, denn in den letzten sieben Pflichtspielen setzte es vier Niederlagen und ein Unentschieden. In der Champions League konnte man nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Young Boys immerhin dank eines Last-Minute-Treffers von Cristiano Ronaldo das zweite Gruppenspiel gegen Villarreal mit 2:1 für sich entscheiden, doch auch in der Premier League setzte es schmerzhafte Niederlagen, wie eine 0:1-Heimpleite gegen Aston Villa oder die jüngste 2:4-Niederlage gegen Leicester City. In der Premier-League-Tabelle rutschten die Red Devisl auf den sechsten Platz zurück und treffen kommendes Wochenende auf den FC Liverpool, gegen den man eine Niederlage vermeiden muss, wenn man nicht weiter durchgereiht werden möchte. Fred und Cavani waren bei der Niederlage gegen Leicester nicht dabei, da sie erst knapp davor von ihren Nationalspielern zurückkamen. Neben Anthony Martial ist auch Innenverteidiger Raphaël Varane verletzt, sodass der wiedergenese Harry Maguire fast schon neben Lindelöf im Abwehrzentrum agieren muss, obwohl man gegen Leicester sah, dass er noch nicht in starker Verfassung agierte.

Atalanta kam in den vergangenen Wochen ganz gut in Fahrt und verlor nur eine der letzten sieben Pflichtspiele. In die Champions League startete man mit vier Punkten aus zwei Partien und will eine Serie heute weiter verteidigen. In dieser Saison musste sich der Serie-A-Verein auswärts noch nicht geschlagen geben. Allerdings fehlen den Italienern speziell in der Abwehr zahlreiche Spieler, wie etwa die Flügelverteidiger Robin Gosens und Hans Hateboer. Kapitän Rafael Toloi und Berat Djimsiti stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

