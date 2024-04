CL-Vorschau: „Sabitzer vor Atletico-Rückspiel in Torlaune“

Heute und morgen erwarten uns spannende Spiele in der Champions League, die nach teils fulminanten Hinspielen heute entschieden werden. Wir blicken nach Barcelona und...

Heute und morgen erwarten uns spannende Spiele in der Champions League, die nach teils fulminanten Hinspielen heute entschieden werden. Wir blicken nach Barcelona und Dortmund und bieten euch eine kleine Vorschau.

FC Barcelona – Paris Saint-Germain

Dienstag, 16.04.2024, 21:00 Uhr

Der FC Barcelona hat nach dem 3:2-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain sehr gute Chancen im Rückspiel das Ticket für das Champions-League-Halbfinale zu lösen. Barcelona-Trainer Xavi, der nach dieser Saison die Katalanen verlassen wird, weiß was seine Mannschaft erwarten wird: „“Wir werden versuchen, die Kontrolle zu behalten und die Initiative zu ergreifen, aber es wird schwer werden. PSG wird offensiv spielen, denn Luis Enrique wird sich nicht zurücklehnen. Ich kenne ihn gut und weiß, dass sie uns sehr unter Druck setzen werden. Wir haben es mit einer der besten Mannschaften der Welt zu tun, einer der stärksten, und sie werden uns nichts schenken, und er ist einer der besten Trainer der Welt“.

Beide Trainer haben wenig Verletzungssorgen. Die Hausherren müssen auf Gavi und Pedri verzichten, während bei den Gästen aus Paris Kimpembe, Sergio Rico und eventuell auch Nordi Mukiele fehlen. PSG-Legionrä Hakimi saß seine Sperre im Hinspiel ab und wird voraussichtlich auf dem rechten Flügel starten.

Der FC Barcelona gewann nicht nur das Auswärtsspiel gegen RSG, sondern holte auch aus den letzten neun Meisterschaftsspielen sieben Siege und zwei Unentschieden. Am Wochenende gewann man gegen Cadiz mit 1:0. Die Pariser mussten sich am Wochenende mit einem 1:1-Unentieden gegen Clermont Foot begnügen, wobei Goncalo Ramos erst in der 85. Minute mit seinem Treffer eine Niederlage verhinderte. Es wäre erst die zweite Niederlage in der heurigen Ligue-1-Saison geworden, da man nach der Niederlage gegen Nizza am fünften Spieltag kein einziges Mal mehr als Verlierer vom Platz gehen musste.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain findet ihr bei wettbasis.com

Borussia Dortmund – Atletico Madrid

Dienstag, 16.04.2024, 21:00 Uhr

Während der BVB eine für seine Verhältnisse eher mittelmäßige Saison abliefert und sich mit den Leipzigern einen Kampf um den vierten Tabellenplatz liefert, kann man auf die bisherige Champions-League-Saison mehr als stolz sein. Dies trifft insbesondere auf die Gruppenphase zu, wo man mit PSG, Milan und Newcastle United eine extrem schwere Auslosung vorfand. Nach einer Auftaktniederlage gegen PSG holte man aus den verbleibenden fünf Spielen gegen diese schweren Gegner drei Siege und zwei Niederlagen und schaffte so den Aufstieg ins Achtelfinale, wo man sich gegen die PSV Eindhoven mit einem Gesamtscore von 3:1 durchsetzte.

Danach ging es zum Auswärtsspiel gegen Atletico Madrid und wie schwer dieser Gang ist, musste in der vergangenen Runde Inter spüren. Die extrem soliden Italiener, die in dieser Saison die Serie A nach Belieben dominieren, schieden trotz eines Heimsiegs gegen die Spanier aus dem Bewerb. Atletico Madrid liegt aktuell in der heimischen Liga auf dem vierten Tabellenplatz, setzte sich aber nach zwei Niederlagen gegen Cadiz und den FC Barcelona gegen Villarreal und den FC Girona durch. Mit Memphis Depay, Mario Hermoso, Memphis Depay und Marcos Paulo muss Diego Siemone auf vier Spieler verletzungsbedingt verzichten, die ihm aber auch im Hinspiel nicht zur Verfügung standen. Es könnte sein, dass er wieder die gleiche Startelf beginnen lässt. Der BVB muss neben Bensebaini auch Sebastien Haller vorgeben, der sich gegen Borussia Mönchengladbach verletzte. Die Dortmunder gewannen gegen Gladbach mit 2:1, wobei beide Treffer der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer erzielte, der auch heute wieder in der Startaufstellung stehen wird.

Der BVB wird versuchen den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. Die Borussen hatten insgesamt 67% Ballbesitz und werden auch heute länger das Spielgerät in ihren Reihen haben als der umschaltstarke Gegner. Die xG-Werte fielen mit 2.18:0.87% klar zugunsten der Simeone-Elf aus, die sich die qualitativ besseren Chancen herausspielte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid findet ihr bei wettfreunde.net