Sturm-Fans: „Kein Augenschmaus, aber verdient gewonnen“

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:1 und machte damit Boden in der Tabelle auf RB Salzburg gut, das mit 1:3 gegen den LASK verlor. Die Meisterschaft wird also diesmal richtig spannend und wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Diesmal war unser Spiel über weite Strecken recht durchschnittlich und ich meine irgendwie schon von Müdigkeit und fehlender Spritzigkeit geprägt. Die warmen Temperaturen sollen auch nicht unerwähnt bleiben. Dennoch trübt es nicht die Freude an solchen Tagen drei Punkte mitzunehmen, sondern sorgt ausschließlich für Freude. Unser erstes Tor wurde wunderschön herausgespielt, das zweite Tor war ein typisches Sturm-Tor nach Balleroberung im Offensivdrittel (der Elfmeter war eine Folge davon), und das dritte Tor unterstreicht unsere Gefährlichkeit bei Standards, insbesondere durch die Abrissbirne Stankovic. Mit unserer Defensivarbeit war ich hingegen weniger zufrieden; meiner Meinung nach haben wir nicht wirklich abgebrüht gespielt beziehungsweise die Partie nicht sicher nach Hause gebracht. Das Gegentor war, wie hier bemerkt, natürlich schlecht verteidigt und hatte seinen Ursprung im Ballverlust von Tommy oder dem verlorenen Zweikampf in der Offensive. Danach waren wir über einen langen Zeitraum stets einen Schritt zu spät und öffneten Räume. Abseits hin oder her. Es gab in Folge noch zwei weitere brenzlige Situationen mit den gleichen Symptomen, aber zum Glück war es nur Hartberg heute und sie konnten es nicht ausnutzen. Damit wäre dann auch schon alles gesagt. Vor der Partie hatte ich ein sehr gutes Gefühl, während der Partie jedoch eher ein unruhiges. Man merkt: Es geht jetzt um die Wurst. Spannung liegt in der Luft. Und jetzt ist es angerichtet: Wir liegen punktgleich mit den Bullen vor extrem wichtigen vier Spielen in der Ilzerschen Erntezeit. Wie und ob die Partien danach auch noch wichtig sind, werden wir wohl dann schon wissen. Forza SK Sturm!“

JoggaBonito: „Der Sieg war zwar kein Augenschmaus, aber trotzdem verdient. Selbst nach dem Anschlusstreffer habe ich mir keine großen Sorgen gemacht, auch wenns dann schnell gehen kann. Relativ souveräner glanzloser Sieg bei Hitze, so werden Meisterschaften geholt. Jetzt gut regenerieren bis Freitag und dann die Rapidler vom Höhenflug runterholen.“

toreandreflo: „Super wichtiger Sieg! Gleichauf mit der Dose. Zumindest dranbleiben bis zum direkten Duell. Mental haben wir sicher einen Vorteil, wir haben nichts zu verlieren. Die Dose alles.“

flachzange1987: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Exzellente Leistung, Gegentor hätte niemals gelten dürfen.“

Michael_sksg: „Lauer Sommerkick, geiles Wetter, viel Bier und Spritzer, verdienter Sieg. Viel besser kann ein Match in „Hardmountain“ nicht laufen.“

stormzy: „Ein schöner, letztendlich klarer Pflichtsieg, wobei es nach dem 0:1 schon kurz an die letzte Partie in Hartberg erinnert hat. Stichwort: Sack zu lange nicht zugemacht. Zum Glück diesmal alles gut gegangen!“

Jaisinho: „Souveräner Auswärtssieg. Selbst nach dem vermeidbaren Gegentor hatte ich nie das Gefühl, dass es noch schief gehen könnte.“

