CL-Vorschau: Salzburg setzt auf Heimstärke

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Partien um euch einen Vorschmack auf die Spiele zu liefern. Heute widmen wir uns unter anderem den Salzburgern, die im Rückspiel auf den Chelsea FC treffen.

RB Salzburg – Chelsea FC

Dienstag, 25.10. 2022, 18:45 Uhr

Zwei Unentschieden in der Meisterschaft

RB Salzburg absolvierte am Wochenende eine intensive Partie, denn Christian Ilzers Mannschaft, der SK Sturm, forderte den Serienmeister bis zum Schlusspfiff. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden, RB-Trainer Jaissle sprach nach dem Schlusspfiff von einem intensiven Kampfspiel mit einer extremen Intensität.

Auch der Chelsea FC, der mittlerweile von dem ehemaligen Brighton-Trainer Graham Potter betreut wird, trennte sich mit einem Unentschieden am Wochenende von seinem Gegner. Das 1:1 gegen Manchester United ist die zweite Punkteteilung in Folge, nachdem man auch auswärts gegen Brentford nicht über ein 0:0 hinauskam und damit nach fünf Pflichtspielgewinnen in Folge zweimal nicht voll punkten konnte.

Chelsea´s Personalsituation

Die Blues haben jedenfalls kleiner Verletzungssorgen als RB Salzburg, dennoch fallen auch bei den Gästen einige Akteure aus. N’Golo Kante und Wesley Fofana sind weiterhin nicht dabei und für Innenverteidiger Koulibaly, der auch das Match gegen United versäumte, wird es sehr knapp werden. Ebenfalls nicht dabei ist Reece James, der wahrscheinlich auch die WM in Katar verpassen dürfte.

Sollte Koulibaly ausfallen, dann wird die Dreier-Abwehrkette voraussichtlich durch Marc Cucurell, Thiago Silva und Trevoh Chalobah gebildet werden. Als Flügelverteidiger werden wohl César Azpilicueta und Ben Chilwell zum Einsatz kommen. Ruben Loftus-Cheek und Jorginho starten im zentarlen Mittelfeld, eine Reihe hinter Mount und Sterling. Ganz vorne erwarten wir Pierre-Emerick Aubameyang.

Aktuell Punch und Kreativität

Auffallend ist in jedem Fall, dass sich Chelsea in den letzten Spielen schwertat Chancen herauszuspielen.

Beim 1:1 gegen Manchester United schafften es zwei Schüsse auf das Tor des Gegner, der xG-Wert lautete aus Sicht von Chelsea 1.16:0.96; Beim 0:0 gegen Brentford kam man überhaupt nur auf einen xG-Wert von 0.5, während Brentford 0.89 erreiche. Selbst beim 2:0-Sieg gegen Aston Villa lag man bei den xG-Werten von 1.32:1.88 hinten.

Andererseits muss man natürlich festhalten, dass Chelsea seit dem 6. September keine Partie mehr verloren hat.

Viele Verletzte bei RB Salzburg

Bei den Salzburgern ist die Liste der Verletzten lang. Fernando, Capaldo, Koita, Sucic, Kameri, Diakité, Omoregie und Diambou fallen aus, Andreas Ulmer und Bernardo sind fraglich. Sollte Ulmer nicht spielen können, wird wieder Max Wöber links hinten aushelfen, eine Rolle die er schon öfter einnahm.

In der Innenverteidigung agieren in diesem Fall Solet und Pavlovic, der gegen den SK Sturm aufgrund einer sehr harten gelb-roten Karte ausgeschlossen wurde und auch ansonsten immer wieder sowohl vorne als auch hinten im Mittelpunkt stand. Vorne erwarten wir Okafor und Adamu, ein Duo, das auch dem FC Chelsea Kopfschmerzen bereiten kann.

CL-Debütant Agyekum?

Im Mittelfeld erwarten wir Seiwald, Gourna-Douath und möglicher Weise Lawrence Agyekum, der aufgrund der Personalsituation auch gegen den SK Sturm 80 Minuten auf dem Platz stand. Der Ghanaer ersetzte Luka Sucic, der aufgrund von Adduktorenproblemen passen musste und auch gegen Chelsea ausfallen könnte. Für den 18-Jährigen wäre es der erste Einsatz in der Champions League.

Zuhause eine Macht

Auch wenn die Personalsituation in Salzburg nicht rosig aussieht, dürfen sich die Anhänger Hoffnung machen, dass ihre Mannschaft nicht als Verlierer vom Platz gehen wird. Die letzte Heimniederlage ist bald zwei Jahre her – im Februar 2021 verlor man zuhause gegen Villarreal. Seitdem wurde einerseits in der Meisterschaft kein Spiel verloren, andererseits musste man auch im Europacup gegen Dinamo Zagreb, den AC Milan, Bayern München, Sevilla, Wolfsburg, Lille und Bröndby nicht als Verlierer vom Platz gehen.

