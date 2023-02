CL-Vorschau: Schwere Aufgabe für Oliver Glasner

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch diesmal eine kompakte Vorschau auf die bevorstehenden Spiele für euch! Diesmal blicken wir nach Liverpool und Frankfurt!...

Liverpool FC – Real Madrid

Dienstag, 21.02.2023, 21:00 Uhr

Diese hochklassige Paarung hört sich nicht unbedingt nach einem Champions-League-Achtelfinale an, insbesondere da ausgerechnet diese beiden Mannschaften im vergangenen Jahr das Finale bestritten. Real Madrid hatte aber nicht nur beim letzten Aufeinandertreffen das bessere Händchen, sondern behielt in den jüngsten Duellen gegen die Reds fast immer die Oberhand. Bei den letzten sechs direkten Duellen setzten sich die Madrilenen bei einem Unentschieden fünf Mal gegen den Premier-League-Verein durch.

Liverpool steht trotz zwei gewonnenen Meisterschaftsspielen in Serie nur auf Platz 8 auf der Premier-League-Tabelle, da man zwischen dem 2. Jänner und 4. Februar kein einziges Spiel in der Liga für sich entschied. Der jüngste Auswärtssieg gegen Newcastle United sollte allerdings für Selbstvertrauen sorgen. Die Königlichen liegen auf Platz 2 der Primera Division, weisen allerdings acht Punkte Rückstand auf den FC Barcelona auf.

Bei den Hausherren ist Darwin Nunez aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich beim jüngsten Sieg gegen Newcastle zuzog, fraglich. Sollte er fehlen wird die offensive Dreierreihe wohl aus Salah, Firmino und Gakpo bestehen. Ansonsten fehlen weiterhin nur Luis Diaz und Arthur. Auch die Madrilenen haben nicht allzu viele Verletzte zu beklagen. Ferland Mendy ist der einzige Spieler, der die Begegnung gegen die Reds sicher versäumen wird. Kroos, Benzema und Tchouaméni wurden am Wochenende geschont und es ist fraglich, ob sie schon gegen Klopps Mannschaft ihr Comeback geben werden.

Eintracht Frankfurt – SSC Napoli

Dienstag, 21.02.2023, 21:00 Uhr

Für Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt läuft es auch in diesem Kalenderjahr rund. Ein Ausrutscher gegen Köln, wo man mit 0:3 verlor, war die erste Niederlage seit dem 29. Oktober. Dazwischen gelang ein nicht zu unterschätzender Auswärtssieg gegen Sporting und beispielsweise ein 1:1-Unentschieden in der Allianz Arena gegen Bayern München. Eintracht Frankfurt liegt aktuelle auf dem sechsten Tabellenplatz und hat nur fünf Punkte Rückstand auf Platz 1.

Nun trifft man allerdings auf eine ganz gefährliche Mannschaft, denn des SSC Napoli gewann nicht nur die Champions-League-Gruppenphase vor dem Liverpool FC, sondern mischt auch die Serie A auf. Luciano Spallettis Mannschaft holte aus 23 Partien unglaubliche 20 Siege und zwei Unentschieden und hat dadurch in der Tabelle einen Vorsprung von 15 Punkten auf Platz 2. Napoli schoss die meisten Tore (56) und erhielt die wenigsten Gegentore (15).

Napoli setzt auf ein 4-3-3-System, das oftmals die Form einer 4-1-4-1-Formation annimmt. Spalletti selbst sagt übrigens zu seiner Spielphilosophie: „Im Fußball gibt es keine Systeme mehr, es geht nur noch um die Räume, die der Gegner lässt. Man muss sie schnell erkennen und den richtigen Moment abpassen, um zuzuschlagen, man muss den Mut haben, einen Spielzug zu starten, auch wenn man unter Druck steht…“

Das heißt aber nicht, dass seine Mannschaft unorganisiert aufläuft – das Gegenteil ist der Fall. In den meisten Partien setzt der Trainer auf eine ähnliche Herangehensweise. Was ihn aber von vielen anderen Kollegen unterscheidet, sind die effizienten Automatismen, die er in den Spielern verankert hat. Die Spieler haben viele Freiheiten und sind auf die verschiedenen Optionen bestmöglichst vorbereitet. So gelingt es eine Grundordnung zu adaptieren und perfekt an die Gelegenheiten bzw. die Gegner anzupassen.

Eintracht Frankfurt wird besonders auf den Führenden der Torschützenliste aufpassen müssen. Victor Osimhen steht bei 18 Toren und vier Assists in 19 Einsätzen in der Serie A. Der georgische Linksaußen Khvicha Kvaratskhelia machte aber eine mindestens ebenso beeindruckende Entwicklung durch und steuerte in 19 Liga-Partien 10 Tore und 11 Assists bei. In der Champions League steht er nach fünf Gruppenspielen bei ebenso vielen Scorerpunkten.

Beide Teams müssen kaum verletzte Spieler beklagen. Glasner kann auf alle Akteure zurückgreifen, lediglich Sebastian Rode ist fraglich. Bei den Gästen fehlt Giacomo Raspadori, der aber ohnehin Victor Osimhen im Angriff nicht verdrängt hätte.

