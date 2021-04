EL-Vorschau: Arsenals letzte Chance auf einen Champions-League-Platz

Wir vor jedem Europacup-Abend wollen wir euch auch diesmal eine kompakte Vorschau auf die Spiele bringen. Diesmal steht das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale auf dem...

Wir vor jedem Europacup-Abend wollen wir euch auch diesmal eine kompakte Vorschau auf die Spiele bringen. Diesmal steht das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale auf dem Programm!

Villarreal CF – Arsenal FC

Donnerstag, 29.04.2021, 21:00 Uhr

Die Spanier gehen mit zwei Niederlagen in Folge in das Europa-League-Halbfinalspiel gegen die Gunners, denn in der Meisterschaft setze es zuletzt Niederlagen gegen den FC Barcelona und Alaves. In der Europa League zeigte der Klub, der schon einige Erfolge in diesem Bewerb feiern durfte, allerdings keine Schwächen und entschied die letzten acht Partien allesamt für sich! Das gelbe U-Boot gewann nur eine der letzten zwölf EL-Begegnungen nicht und will sich im Hinspiel eine gute Ausgangslage verschaffen. Mit Vicente Iborra hat Coach Unai Emery nur einen einzigen Verletzten im Kader, sodass es mehrere Aufstellungsvarianten gibt. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Trainer für ein 4-4-2-System mit Bacca und Moreno als Spitzen entscheidet, was bedeuten würde, dass Paco Alcacer nur auf der Bank beginnen wird, was in der Europa League bisher meist der Fall war.

Auf der Gegenseite stehen einige Fragezeichen hinter den Einsätzen von Kieran Tierney, Alexandre Lacazette und Pierre-Emerick Aubameyang, wobei Trainer Mikel Arteta die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass alle drei Schlüsselspieler rechtzeitig für die Partie fit werden. Wäre dies der Fall, dann hätten die Gunners mit David Luiz ebenfalls nur einen einzigen Verletzten in ihren Reihen, da Martin Odegaard rechtzeitig fit wurde. Sollte Tierney fehlen wird wohl Xhaka die eher ungewohnte Rolle des Linksverteidigers einnehmen. Die Gunners dürfen nicht mehr auf die Austragung der Super League hoffen, sodass rein sportliche Aspekte über die Europacup-Teilnahme in der kommenden Saison bei den Londonern den Ausschlag gegen werden. Schlecht für den Premier-League-Klub, denn in der Liga liegt man nach der Heim-Pleite gegen Everton nur auf Platz 10 und wird sich zumindest für die Champions League auf diesem Weg garantiert nicht qualifizieren. Der Gewinn der Europa League ist demnach die letzte Chance.

Manchester United – AS Roma

Donnerstag, 29.04.2021, 21:00 Uhr

Auch die beiden anderen Halbfinalisten glänzten am Wochenende nicht in der Meisterschaft. Die Red Devils holten nach fünf Pflichtspielsiegen in Serie nur ein 0:0-Unentschieden beim Auswärtsspiel gegen Leeds und zeigten dabei eine eher durchschnittliche Leistung. Der Vorsprung auf den Tabellendritten Leicester City beträgt jedoch immerhin fünf Punkte und auf Platz 4 sind es gar neun Zähler – die Champions-League-Teilnahme ist schon länger in trockenen Tüchern. United zeigte insbesondere in Heimspielen zuletzt starke Leistungen und war zuhause in den letzten zehn Pflichtspielen nicht zu schlagen. Mit Anthony Martial und Phil Jones fallen zwei Spieler fix aus, während Luke Shaw, Harry Maguire und Scott McTominay nach einer Sperre im letztzen Europa-League-Spiel in den Kader zurückkehren. Pogba und Cavani sollten in der Startaufstellung stehen, nachdem sie im Spiel gegen Leeds eine Pause erhielten.

Das Lazarett lichtete sich in den vergangenen Wochen bei den Römern und aktuell sind nur Zaniolo und Pedro verletzt. Gianluca Mancini muss im ersten Halbfinalspiel eine Sperre absitzen, doch mit Chris Smalling und Henrikh Mkhitaryan kehren zwei Schlüsselspieler zur Mannschaft zurück. Am Wochenende setzte es für die Römer eine 2:3-Niederlage gegen Cagliari, sodass man schon fast von einer kleinen Krise sprechen kann, da aus den letzten drei Serie A Partien nur ein einziger Punkt herausschaute. In der Tabelle liegt die AS Roma auf Platz 7 und der Rückstand zu den vorderen Plätzen wird kaum aufzuholen sein.

