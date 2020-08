Kommentare der Konkurrenz zum Rapid-Auswärtssieg gegen Lok Zagreb

Der SK Rapid gewann zum Auftakt der neuen Saison die wahrscheinlich wichtigste Partie der gesamten kommenden Spielzeit, denn mit dem Erfolg gegen Lok Zagreb...

Der SK Rapid gewann zum Auftakt der neuen Saison die wahrscheinlich wichtigste Partie der gesamten kommenden Spielzeit, denn mit dem Erfolg gegen Lok Zagreb stehen die Hütteldorfer in der Europa-League-Gruppenphase! Dies ist nicht nur in sportlicher Hinsicht eine schöne Geschichte, sondern auch was die wirtschaftlichen Aspekte angeht, denn mit den Millionen aus der Europacup werden die Corona bedingten finanziellen Ausfälle weit einfacher zu verkraften sein. Wir sahen uns bereits die besten Kommentare der Rapid-Fans an, wollen euch aber nicht einige Beiträge von Fans anderer Vereine vorenthalten, die sich im Rapid-Forum des Austrian Soccer Boards ebenfalls zu Wort meldeten.

einfachSturmfan: „Gratulation zum Aufstieg!! Ganz wichtig und richtig – schon alleine einmal zwecks der Fairness, da werdet ihr Zweiter und müsst zittern, dass es international überhaupt weitergeht – und der Drittplatzierte liegt in der Hängematte und kann schon mit den Millionen planen. Schön, dass ihr dies sportlich geregelt habt und gutes Gelingen für die nächste Aufgabe.“

OoK_PS: „Ein furchtbares Spiel, aber VÖLLIG egal. Ich habe selten so etwas Brutales wie diese Runde in einem KO-Spiel gesehen. Da hängt so wahnsinnig viel dran an 90 Minuten, dass einzig das Weiterkommen zählt.“

halbe südfront: „Hätte sich eure Mannschaft leichter machen können. Aber jetzt ist die Pflicht erfüllt, die Gruppe erreicht und der Druck kann abfallen. Um nichts anderes ging es heute. Das Losglück wurde genützt, mehr brauchte es heute nicht.“

Vöslauer: „Heute waren wir alle Rapidler und wurden nicht enttäuscht. Es war die erwartet schwere Geburt, denn es gibt keine leichten Auswärtsspiele in dieser Quali-Runde – zumal es ja trotzdem ein Heimvorteil für Lokomotiv gab, denn das Spielen vor so eine Kulisse ist man ja dort gewohnt. Gratulation zum Aufstieg, so und nicht anders macht man das!“

Ein Fußballfan aus Oberösterreich meldete sich ebenfalls mit einem interessanten Beitrag zu Wort, nachdem ein Rapid-Fan die Leistung seiner Mannschaft stark kritisierte.

fußball123oö123: „Also um einige vereinsinterne Skeptiker bei euch zu beruhigen: Stimmt schon, das Spiel mit dem Ball hat unter Kühbauer sehr gelitten, ABER man braucht jetzt nicht so tun, als wäre bei euch alles nur auf Zufall und Horuck ausgerichtet. Ist ja legitim, wenn man eher übers schnelle Umschalten kommt, auch wenn man Rapid heißt. Vor allem international wird „uns“ (aus patriotischer Sicht) das durchaus noch schöne Momente bescheren. Der Vizemeistertitel war letztendlich eh verdient und gönn ich euch auch, wenngleich manche Siege bissi weniger „ernudelt“ , etwas schöner glänzen würden, aber egal, finde es positiv, dass ihr auf die junge Garde setzt und endlich auch am Trainerposten Kontinuität zeigt.

Sorry, aber selbst wenn Lok Regionalliga Niveau gehabt hätte (Anm.: wie vom Rapid-Fan unterstellt), wäre das 1:0 trotzdem noch gut genug gewesen.

Oder hättest du lieber…

0:2 gegen Haugesund,

0:1 gegen Düdelingen

0:1 gegen Torshavn

1:2 gegen Helsinki

0:1 gegen Podgorica

…verloren?

Das sind nur ein paar Ergebnisse von österreichischen Mannschaften in Qualifikationen. Manche konnten noch repariert werden im Rückspiel, andere nicht. Dazu könnte man noch hunderte internationale Beispiele nehmen. Bei aller Kritik, die man anbringen kann, aber wer sich in so einem Spiel unter diesen auch für Rapid schwierigen Umständen einen Wunderkick erwartet, lebt auf dem Mond.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:0-Auswärtssieg des SK Rapid gegen Lok Zagreb.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!