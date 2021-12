Nach Auslosungspanne: Salzburg gegen Bayern statt Liverpool

Im zweiten Anlauf gilt’s nun. Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der UEFA Champions League auf Bayern München! Bereits um 12 Uhr wurde Salzburg...

Im zweiten Anlauf gilt’s nun. Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der UEFA Champions League auf Bayern München!

Bereits um 12 Uhr wurde Salzburg gegen den FC Liverpool gelost – die Auslosung musste aber aufgrund einer technischen Panne annulliert und um 15 Uhr wiederholt werden.

Einfacher wurde es dadurch für die Salzburger aber nicht, denn nun geht es stattdessen gegen den deutschen Rekordmeister. Die Bayern führen die deutsche Bundesliga nach 15 Runden mit sechs Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an und holten in der Champions League Gruppenphase in einer Gruppe mit Barcelona, Benfica und Dynamo Kiev das Punktemaximum bei einem Torverhältnis von 22:3.

In der Mannschaft von Julian Nagelsmann spielen derzeit mit Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer zwei ehemalige Salzburg-Spieler. Top-Star Robert Lewandowski liegt derzeit mit neun Treffern auf dem zweiten Platz der Champions-League-Torschützenwertung und wird derzeit nur von Ajax-Stürmer Sebastien Haller übertrumpft, der einen Treffer mehr erzielte.

Die möglichen Spieltermine für das Hinspiel in Wals-Siezenheim sind der 15./16., sowie der 22./23. Februar 2022.