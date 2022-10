Salzburgs CL-Gegner mühevoll, aber ohne Punktverlust

Die Champions League Gegner von Red Bull Salzburg blieben am vergangenen Wochenende ohne Punktverlust. Allerdings taten sich vor allem Chelsea und der AC Milan...

Die Champions League Gegner von Red Bull Salzburg blieben am vergangenen Wochenende ohne Punktverlust. Allerdings taten sich vor allem Chelsea und der AC Milan in ihren Spielen sehr schwer.

Chelsea gewann das Auswärtsspiel bei Aston Villa mit 2:0, war dabei aber keineswegs die bessere Mannschaft. Für die Blues war es bereits der vierte Premier-League-Sieg in Serie.

Aston Villa – Chelsea FC 0:2 (0:1) – xG 1.88 : 1.32

Chelsea lief im 3-4-2-1-System mit Pierre-Émerick Aubameyang als Solospitze auf. Spannender war jedoch der Mann hinter ihm, denn Mason Mount erzielte beide Treffer für Chelsea. Bereits nach sechs Minuten traf er zum 1:0 und nach 65 Minuten versenkte er einen direkten Freistoß. Es waren die ersten beiden Saisontore des 23-jährigen Star-Mittelfeldspielers.

Aston Villa sammelte über die gesamte Spielzeit recht deutlich mehr Expected Goals als Chelsea und lief damit unter Erwartung, während Chelsea mit 1.32 xG über Erwartung lief.

Bei Chelsea saß auch der gebürtige Eisenstädter Carney Chukwuemeka auf der Bank, der in der Vorwoche ein Kurzdebüt für die Blues machte. Der Mittelfeldspieler war erst im Sommer um 18 Millionen Euro von Aston Villa zu Chelsea gewechselt.

Chelsea ist weiterhin Vierter und liegt mit einem Spiel weniger neun Punkte hinter Tabellenführer Arsenal.

Der AC Milan hatte im Spiel bei Hellas Verona so seine Probleme. Am Ende stand dennoch ein glücklicher 2:1-Sieg gegen den Tabellenachtzehnten und Abstiegskandidaten Hellas Verona.

Hellas Verona – AC Milan 1:2 (1:1) – xG 1.54 : 1.55

In einer laut Expected Goals komplett ausgeglichenen Partie – was auch die Live-Graphen von Overlyzer in unserer Grafik deutlich bestätigen – war der AC Milan schlussendlich die glücklichere Mannschaft.

Trainer Stefano Pioli schickte seine Mannschaft im 4-2-3-1 auf den Platz, aber die Rossoneri kamen mit dem 3-4-2-1 von Hellas Verona kaum zurecht. Dank eines Eigentors nach neun Minuten ging Milan dennoch in Führung – aber nur zehn Minuten später glich Verona durch einen abgefälschten Schuss aus.

Erst in der 81. Minute sorgte mit Sandro Tonali ein Spieler aus der Doppelacht die Entscheidung zugunsten des AC Milan. Der Salzburg-Gegner liegt in der Serie A nun weiterhin auf Rang 3, mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Napoli.

Das in der kroatischen Liga weiterhin unbesiegte Dinamo Zagreb war die einzige Mannschaft, die sich souverän präsentierte. Gegen Varazdin, das durch eine rote Karte geschwächt wurde, hätte man auch höher gewinnen können.

Dinamo Zagreb – NK Varazdin 3:1 (0:1) – xG 4.29 : 0.68

Allerdings brauchte Dinamo Zagreb bis in die Schlussphase um für klare Verhältnisse zu sorgen, denn Fran Brodic brachte Varazdin bereits nach neun Minuten in Führung und der Außenseiter mauerte danach. Bereits nach 33 Minuten war man zudem nach einer gelb-roten Karte für Andris Herrera ein Mann weniger.

Erst mit der Einwechslung von Bruno Petkovic kam der Umschwung: Der Dinamo-Star erzielte nach 70 Minuten per Kopf den Ausgleich, bereitete 78 Minuten später das 2:1 durch Baturina vor und versenkte in der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter, den ÖFB-Legionär Robert Ljubicic, der als Achter durchspielte, herausholte.

Dinamo liegt unverändert acht Punkte vor Hajduk Split auf dem ersten Platz der 1. HNL. In 12 Spielen erzielten die Zagreber 37 Tore – Petkovic hält nach seinem Doppelpack nun bei sechs Saisontreffern.