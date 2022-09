Salzburgs CL-Gegner zwischen Chaos und Arbeitssiegen

Die Champions League Gegner der Salzburger blieben am vergangenen Wochenende ohne Punktverlust. Der sportlich betrachtete größte Diskussionspunkt war allerdings die Entlassung von Chelsea-Coach Thomas Tuchel.

In Großbritannien sprach am vergangenen Wochenende alles über den Tod der Queen – und über die Entlassung von Champions-League-Sieger Thomas Tuchel nach dem 0:1 gegen Dinamo Zagreb.

Aufgrund des Ablebens der britischen Monarchin wurden am vergangenen Wochenende landesweit alle Spiele abgesagt. Damit hatte Chelsea keine Partie. Die Trennung von Trainer Thomas Tuchel soll allerdings bereits vor dem Spiel gegen Zagreb beschlossene Sache gewesen sein.

Auf Twitter zeigte sich Tuchel über das Aus bei Chelsea schockiert.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022