Sturm-Fans: „Beste kämpferische Leistung im Jahr 2021“

Der SK Sturm zeigte gestern gegen den SK Rapid eine starke und engagierte Leistung und eroberte trotz einer Unterzahl über weite Strecken einen Punkt. Nachdem wir die Meinungen der Rapid-Fans zu dieser Partie zusammenfassten, wollen wir uns nun den Sturm-Fans widmen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sanktpetri: „Das war in Summe eine fantastische taktische und kämpferische Leistung, Rapid hat uns nie wirklich unter Druck gesetzt, und mehr und klarere Torchancen hatten wir auch.“

sturmcare: „Sturm spielte heut so wie jeder Sturm-Fan die Mannschaft sehen will! Kämpferisch richtig stark in Unterzahl und immer den Drang nach vorne. Geyrhofer hervorragend im Defensivverhalten wie in spielerischen Lösungen! Nemeth wieder mal richtig stark. Ilzer: den Typen feier ich! Emotional richtig geil unterwegs! Und vom Taktischen sowieso!“

FLuRLi: „Gegen zwölf Mann einen Punkt auf unglaubliche Art und Weise geholt und erkämpft.“

plieschn: „Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft. Unter derartigen Bedingungen, die mit einem Wettbewerb nichts zu tun haben, derartig aufzutreten und einen Punkt heimzubringen ist charakterliche Weltklasse. Auch spielerisch war das mehr als nur in Ordnung, jeder Akteur hat hier ein Statement abgegeben, das einfach nur hohe Klasse und wahnsinnige Stärke zeigt, charakterlich ohnehin eine Klasse für sich.“

WegaTheMega: „Kuen hat auch eine Wahnsinns-Partie abgeliefert!“

StunningSteve: „Sehr starke kämpferische Leistung, so möcht ich Sturm auftreten sehen. Man hat um jeden Ball bis zum Umfallen gekämpft. Mit Ilzer hat man sich schon einen guten Trainer geholt, wenn man bedenkt wie man sich letztes Jahr im oberen Playoff abschlachten hat lassen. Bis zur 80. Minute hat man nicht gemerkt, dass man einen Mann weniger war. Meiner Meinung das beste Spiel von Kuen im Sturmdress, hoffentlich kann er an diese Leistung anschließen. Geyrhofer anfänglich noch etwas wacklig, hat sich dann aber super erfangen.“

Michael_sksg: „Kämpferisch mit Abstand die beste Leistung 2021, wenn nicht sogar der kompletten Saison. Geyrhofer mit seinem besten Spiel von ihm im Sturm-Trikot.“

Schönaugürtel Mario: „Wichtig ist, dass die Burschen so gut wie alles aus sich rausgeholt haben. Wenn wir weiter so Gas geben, sind wir am Ende sicher zufrieden mit der Tabelle.“

Alex011: „Sturm ist stärker im oberen Playoff als ich gedacht hätte, es gibt halt nur noch Top-Spiele. Wir müssen halt etwas besser bei der Chancenauswertung werden. Der Rest funktioniert!“

Kysyourself: „Super Mannschaftsleistung, kann man sehr stolz sein drauf. Chancenverwertung müsste noch besser werden, sonst funktioniert das Werkl. Auch Hut ab, dass die Mannschaft so ruhig geblieben ist, weil die Schiedsrichterleistung war ein absoluter Skandal, zum wiederholten Mal diese Saison.“

