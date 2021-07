Sparta Prag glückt Generalprobe vor Rapid-Rückspiel

Der SK Rapid trifft morgen im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation auswärts auf Sparta Prag. Die Hütteldorfer starten mit einem 2:1-Vorsprung in das Rückspiel, was in...

Der SK Rapid trifft morgen im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation auswärts auf Sparta Prag. Die Hütteldorfer starten mit einem 2:1-Vorsprung in das Rückspiel, was in dieser Saison ein besseres Resultat als in den vergangenen Jahren darstellt, da die Auswärtstorregal abgeschafft wurde.

Sparta fährt Sieg gegen Sigma Olmütz ein

So wie in Österreich fand auch in Tschechien der Meisterschaftsauftakt statt und Sparta zeigte sich im Gegensatz zu den Grün-Weißen in einer guten Form. Der Rapid-Gegner traf auf Sigma Olmütz, das in der vergangenen Saison im Mittelfeld der Tabelle zu finden war. In der vergangenen Spielzeit setzte sich Sparta Prag zweimal gegen die Mannschaft von Coach Radoslav Látal durch, wobei das Heimspiel mit einem 3:0- und das Auswärtsspiel mit einem 3:2-Erfolg endete.

Auch diesmal fielen viele Treffer, denn Sparta Prag gewann erneut mit 3:2-Sieg, wobei das Ergebnis kaum den Spielverlauf widerspiegelt. Der Favorit war die tonangebende Mannschaft und fand die weit besseren Torchancen vor:

Expected-Goal-Werte fallen deutlich aus

Der 3:2-Sieg war hochverdient, denn die Expected-Goal-Werte fallen mit 3.04:0.63 ganz klar zugunsten der Heimmannschaft aus. Die Torschussbilanz fällt mit 19:6 ebenfalls sehr deutlich aus, während der Ballbesitz und die gewonnenen Zweikämpfe recht ausgeglichen verteilt waren. Zum Meisterschaftsauftakt fehlte bei Sparta Innenverteidiger David Hancko, der in Wien im Verbund mit Lukas Stetina das Abwehrzentrum bildete. Der Abwehrspieler wird aber im Rückspiel wieder in der Startaufstellung stehen, da er nur einen leichten Schlag abbekam und vorsichtshalber für das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen die Hütteldorfer geschont wurde.

Aufstieg wäre ein Segen

Der SK Rapid wird sich jedenfalls im Vergleich zum Hartberg-Spiel enorm steigern müssen, wenn man in die nächste Runde aufsteigen will. Ein Aufstieg würde neben einem weiteren Champions-League-Qualifikationsspiel gegen die AS Monaco im schlimmsten Fall einen fixen Einzug in die Europa-League-Gruppenphase garantieren, was insbesondere für die finanzielle Planungssicherheit enorm wichtig wäre. Sollte Rapid an Sparta Prag scheitern, wartet eine undankbare Aufgabe auf die Hütteldorfer. In der Europa-League-Qualifikation würden nämlich Fans und Medien Pflichtsiege gegen Anorthosis Famagusta erwarten, doch im Kader des zyprischen Fußballvereins finden sich viele erfahrene Routiniers und die Begegnung wäre alles andere als ein Selbstläufer. Bleibt zu hoffen, dass sich Trainer Didi Kühbauer und seine Mannschaft diese Partien ersparen werden.