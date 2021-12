Wiedersehen mit Klopp: Salzburg trifft auf Liverpool!

Red Bull Salzburg kennt seinen Gegner im Achtelfinale der UEFA Champions League. Die Roten Bullen treffen – erneut in der Königsklasse – auf den...

Die Reds von Jürgen Klopp spielten eine makellose Gruppenphase und holten in einer Gruppe mit Atlético Madrid, FC Porto und AC Milan alle 18 Punkte. Dabei erzielten die Briten 17 Treffer in sechs Partien und Mohamed Salah steht mit seinen sieben Turniertoren auf dem dritten Rang der Torschützenwertung hinter Bayerns Robert Lewandowski und Ajax-Stürmer Sebastien Haller.

In der Premier League steht Liverpool derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Manchester City auf dem zweiten Rang. Die 2:3-Niederlage gegen West Ham United am 7. November war die einzige Pflichtspielniederlage der Klopp-Elf in der gesamten Saison. Zuletzt gewann Liverpool sieben Spiele in Serie. Rund um das Hinspiel gegen Salzburg, das in Wals-Siezenheim ausgetragen wird, wird Liverpool in der Premier League auf Burnley, Norwich und später Arsenal und West Ham treffen.

Die beiden Teams trafen sich bereits in der Champions League Saison 2019/20 – damals in der Gruppenphase. Im Hinspiel in Anfield drehte Salzburg einen 0:3-Rückstand durch Tore von Hwang, Minamino und Haaland, die mittlerweile allesamt nicht mehr für die Mozartstädter spielen, sensationell in ein 3:3, ehe Mohamed Salah noch den 4:3-Siegtreffer für die Reds erzielte. Das Heimspiel verlor Salzburg durch einen Doppelschlag von Keita und Salah mit 0:2. Der damals amtierende Champions League Sieger Liverpool schied im Achtelfinale gegen Atlético Madrid aus.

Die Spieltermine für das Hinspiel sind der 15./16., sowie der 22./23. Februar 2022.