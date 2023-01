Chelsea knackt mit Lyons Gusto die 200-Millionen-Marke

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Malo Gusto

RV, 19, FRA | Olympique Lyon – > Chelsea FC (ab Sommer 2023)

In einer eher zähen Wintertransferzeit ist der Chelsea FC der internationale Chefeinkäufer. Im Jänner holten die Blues Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, David Fofana und Joao Felix und gab für diese sechs Spieler insgesamt 178 Millionen Euro aus. Mit dem französischen Rechtsverteidiger Malo Gusto knackte man nun die 200-Millionen-Marke: Der 19-Jährige kommt um 30 Millionen Euro von Olympique Lyon, wird allerdings die Saison noch bei den Franzosen fertigspielen. Bereits jetzt unterschrieb Gusto allerdings bis 2030 in London. Chelsea stach mit der Verpflichtung des französischen U21-Nationalspielers Newcastle United aus, das auch am Shooting Star interessiert war.

Anthony Gordon

LA, 21, ENG | Everton FC – > Newcastle United

Newcastle wiederum gab für einen englischen U21-Teamspieler eine mehr als stolze Summe aus: Anthony Gordon kommt um 45,6 Millionen Euro von Everton, obwohl er dort in der laufenden Saison nur knapp 1.200 Minuten auf dem Platz stand. Insgesamt erzielte Gordon für die Toffees in 78 Spielen sieben Tore und acht Assists. Der Linksaußen war im Jahr 2021 zudem bereits an Preston North End verliehen worden, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Gordon stand in der Vergangenheit bereits auf der Liste von Klubs wie Chelsea und Tottenham bzw. früher auch von Bayern München und Borussia Dortmund. Nun unterschrieb der siebenfache U21-Teamspieler aber langfristig im neureichen Newcastle.

Azzedine Ounahi

ZM, 22, MAR | Angers SCO – > Olympique Marseille

Halb Europa war hinter dem umsichtigen und kampfstarken marokkanischen Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi her: Nach seinen starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft stand er auf dem Zettel von kleineren Klubs wie Leeds, Leicester, Almería, Florenz, Turin und Lille, aber auch von größeren Vereinen wie PSG, Barcelona und Napoli. Speziell Napoli hatte bereits einen Fuß in der Tür und man erwartete einen baldigen Wechsel Ounahis von Angers zum italienischen Tabellenführer. Nun wechselt der 22-Jährige aber doch innerhalb Frankreichs und schließt sich bis 2027 Olympique Marseille an. Marseille verpflichtete den Achter, der 17-mal für Marokko auflief, um acht Millionen Euro.

Tete

RA, 22, BRA | Shakhtar Donetsk – > Leicester City

Unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verließ der brasilianische Rechtsaußen Tete Shakhtar Donetsk und wechselte leihweise zu Olympique Lyon, wo er nun in knapp einem Jahr acht Tore und zehn Assists in 30 Partien beisteuerte. Seine Leihe wurde nun aber unterbrochen und Tete unterschrieb einen neuen Leihvertrag in der Premier League: Leicester City holte Tete für den Rest der Saison und hält zudem eine Kaufoption auf den Linksfuß, der gerne als inverser Winger agiert. Tete wird der allererste Brasilianer in der Vereinsgeschichte von Leicester City sein. Die „Foxes“ setzten sich damit gegen Leeds und Southampton durch, die ebenfalls Interesse am 22-Jährigen hatten.