Austria-Fans: „Blamage verhindern, Fokus auf das Derby“

Die Wiener Austria trifft heute Abend im Rahmen der Europa Conference League auf Villarreal. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Auftritt ihrer Mannschaft, die am Sonntag auch das Wiener Derby bestreiten wird, erwartet. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

frastei: „Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel für unsere Burschen. Ich hoffe auf eine Überraschung, vielleicht ein 0:0 oder ein 1:1 – aber ich fürchte wirklich, dass nichts zu holen sein wird. Wenn es schon eine Niederlage werden sollte, dann hoffentlich nicht zu hoch.“

Hurricane: „Blamage nach Möglichkeit verhindern und dann vollen Fokus aufs Derby legen.“

Titurel: „Frei aufspielen, wir haben nix zu verlieren – einfach Gas geben und alles versuchen. Ergebnis egal, keine Verletzten – danke!“

Fermin: „Realistisch betrachtet, werden wir die ECL abschenken müssen…Junge spielen lassen, hinten reinstellen, Villareal wird uns eh nach zwei, drei Türln in Ruhe lassen. Schlüsselspieler die Pause geben, die sie so dringend benötigen. Ja, ich weiß Europa, Anspruch und so, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, das Risiko, das wir im Transferfenster nehmen mussten, hat sich halt wegen Verletzungen als Bumerang erwiesen. Abhaken und Lehren ziehen.“

tifoso vero: „Einfach so auftreten wie in der 1. HZ gegen Posen und gegen Sturm. Mit Hirn und Herz nach vorne auf Sieg spielen und aus. Was immer dabei heraus kommt!“

Blackcactus: „Wir werden wahrscheinlich wie gegen Fenerbahce brav spielen, aber dann doch chancenlos sein.“

Violettesbluat: „Bitte keine neuen Verletzten – nicht komplett demoralisieren lassen und gut wieder nach Hause kommen und Rapid schlagen.“

QPRangers: „Ich denke wir werden uns gut verkaufen, erste Halbzeit mithalten und dann mit ca. 3 Toren Differenz irgendwie untergehen…leider.“

Da_Chris: „Ganz ehrlich, das ist ein Spiel, wo wir nichts zu verlieren haben und den ein oder anderen fürs Derby schonen sollten.“

bigben79: „Die nächsten zwei Runden werden über das Weiterkommen in der EC-Gruppe entscheidend sein.“

behave yourself: „Wenn man Pilsen gegen die Bayern angeschaut hat, kann man sich vorstellen, wie es am Donnerstag wird, wenn wir wie üblich diese Saison nicht geordnet verteidigen…“

t.m.: „Die Partie ist mit geringem Mitteleinsatz so maximal wie meglich zu bestreiten. Vermutlich wird der Kader das nicht ganz hergeben. Ich hoffe trotzdem, dass Schmid in diese Richtung geht. Derby ungleich wichtiger sowohl aus emotionaler als auch aus sachlicher Sicht.

