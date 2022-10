Kühn und Hofmann fraglich fürs Wiener Derby

Am kommenden Sonntag steht im bereits ausverkauften Allianz Stadion ab 17:00 Uhr (live auf Sky Sport Austria und ORF 1) bekanntlich das 337. Wiener...

Am kommenden Sonntag steht im bereits ausverkauften Allianz Stadion ab 17:00 Uhr (live auf Sky Sport Austria und ORF 1) bekanntlich das 337. Wiener Derby auf dem Programm. Fix nicht dabei sein wird leider Mittelfeldspieler Moritz Oswald. Der U21-Nationalteamspieler zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu und muss einige Wochen pausieren. Ein Comeback in diesem Kalenderjahr scheint möglich zu sein.

Verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten beim 5:0-Auswärtssieg in Tirol Maximilian Hofmann und Nicolas Kühn. Beide laborieren an Prellungen im Bereich Knöchel/Sprunggelenk, ob ein Einsatz am kommenden Wochenende möglich ist, wird sich wohl erst am Spieltag zeigen. Wieder einsatzfähig ist hingegen Martin Moormann, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme passen musste. Ab sofort wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann zudem Dragoljub Savić, den in den letzten Wochen ein Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzt hatte.

Die Langzeitverletzten Dejan Petrovič und Lion Schuster arbeiten täglich hart an ihrem Comeback, ein Einsatz in einem Pflichtspiel ist aber bis zur Winter WM nicht zu erwarten.