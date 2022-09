Austria-Fans: „Lech Posen ist etwa auf Augenhöhe“

Die Wiener Austria trifft heute in der Europa Conference League auf Lech Posen. Laut Medienberichten ist der Einsatz von Galvao fraglich, was angesichts des...

Die Wiener Austria trifft heute in der Europa Conference League auf Lech Posen. Laut Medienberichten ist der Einsatz von Galvao fraglich, was angesichts des offensivstarken Gegners nicht ideal ist. Wir wollen uns ansehen ob die Fans an einen Punktegewinn ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

QPRangers: „Aufpassen auf die Nummer 9 der Polen, der ist eine ziemliche Maschine. Ansonsten hoffe ich, dass wir sie auskontern können. Und bitte keine Fünferkette.“

Ooeveilchen: „Haben die noch diesen talentierten Stürmer mit der Nummer 8? Lewandovski hat der glaube ich geheißen. War nicht so schlecht damals. Könnte es bestimmt noch einmal in die zweite Bundesliga nach Deutschland schaffen.“

hope and glory: „Denke Lech ist mit uns auf Augenhöhe. Offensiv dürften sie sehr stark sein. Wir werden, wie auch gegen Hapoel eine starke Defensive brauchen um punkten zu können.“

rabbitear1911: „Laut heutiger Krone ist er aufgrund einer Knieblessur fraglich. Fraglich wäre auch, was man bei ihm riskieren möchte? Hinsichtlich Cup und Meisterschaft.“

MagicWeudl: „Natürlich ist die Meisterschaft am wichtigsten. Cup sollte man noch ohne Galvao auskommen. Allerdings ist für mich persönlich aufgrund der Kohle die Conference League zurzeit fast auf gleicher Ebene wie die Meisterschaft. Somit sollte man auf alle Fälle versuchen mit der bestmöglichen Aufstellung zu spielen. Außerdem hat man ja jetzt eh bald Länderspielpause.“

rene2712: „Also ich glaube Galvao kann spielen, bis jetzt haben wir vorher nie bekanntgegeben, wenn ein Spieler kurzfristig ausfällt. Warum sollten wir das jetzt auf einmal machen, und Posen die Chance geben sich auf einen anderen Innenverteidiger einzustellen.“

Vince Vega: „Ohne Galvao wird das nix. Deren Stürmer ist verdammt stark, und so gut ist unsere Offensive nicht, dass sie das ausgleicht. Direkt 70€ auf Sieg Posen setzen.“

kingpacco: „Wenn Posen der klare Favorit ist, bleibt uns halt nichts anderes über zu überraschen und 3 Punkte einzufahren.“

derrächermitdembecher: „Zumindest einen Punkt mitnehmen. Alles andere ist primär.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel gegen Lech Posen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!