Austria Wien muss in der ECL-Quali nach Bosnien

Die Wiener Austria kennt ihren ersten Gegner in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League. Die Wiener treffen auf den bosnischen Vizemeister Borac...

Die Wiener Austria kennt ihren ersten Gegner in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League. Die Wiener treffen auf den bosnischen Vizemeister Borac Banja Luka.

Der Gegner der Austria wurde in der vergangenen Saison in der bosnischen Liga deutlich Zweiter und landete 20 Punkte hinter Meister Zrinjski Mostar. Speziell zu Hause gilt die Mannschaft als stark und gewann 13 ihrer 17 Heimspiele. Auswärts gelangen Borac hingegen nur fünf Siege.

Berühmte Namen sucht man bei Rot-Blauen derzeit vergeblich. Der bekannteste Spieler ist der offensive Mittelfeldspieler Nikola Ninkovic (28), der bereits für die italienischen Klubs Genua, Chievo, Ascoli und Empoli auflief. In der vergangenen Saison scheiterte die Mannschaft aus Banja Luka bereits in der ersten Qualifikationsrunde zur Conference League: Nach einem 2:0-Heimsieg gegen B36 Torshavn von den Färoer-Insel gab es auswärts eine 1:3-Niederlage und schließlich das K.O. im Elfmeterschießen.

Das Hinspiel wird am 27. Juli in Favoriten stattfinden. Das Auswärtsspiel in Bosnien steigt am 3. August.