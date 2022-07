ECL-Vorschau: Rapid in der Favoritenrolle gegen Lechia Gdansk

Heute stehen zahlreiche Spiele der Europa Champions-League-Qualifikation auf dem Programm. Wir haben wie immer eine kleine Vorschau auf zwei Begegnungen verfass und schauen nach...

SK Rapid Wien – Lechia Gdansk

Donnerstag, 21.07. 2022, 19:00 Uhr

Als erste von fünf österreichischen Mannschaften steigt der SK Rapid heute ins internationale Geschäft ein. Der Weg in die Conference League Gruppenphase ist weit, denn drei Gegner müssen bezwungen werden, will man erneut die auch in der Europa Conference League durchaus attraktiven Prämien der Gruppenphase abstauben. Die erste Hürde könnte in der 2. Qualifikationsrunde durchaus einfacher sein, wobei die Hütteldorfer insbesondere beim Heimspiel als Favorit ins Spiel gehen werden.

Ende der vergangenen Saison hatte der SK Rapid enorm viele Ausfälle zu verkraften, sodass zahlreiche Rapid-II-Spieler aushelfen mussten. Die Verantwortlichen setzten daher auf einen größeren Kader und holten zahlreiche neue Spieler, von denen die Fans auch heute einige sehen werden. Besonders gespannt ist man natürlich auf den Heimkehrer Guido Burgstaller, der die Hütteldorfer bereits im Cup-Spiel gegen Treibach dank eines Treffers in der Nachspielzeit vor einer Blamage bewahrte. Aber auch auf andere Offensivkräfte wie Kühn und Bajic darf man gespannt sein.

Die Polen setzten sich in der ersten Runde gegen Akademija Pandev durch, wirkten dabei allerdings alles andere als souverän und insbesondere der 4:1-Heimsieg fiel viel zu hoch aus. Im Rückspiel leistete man sich eine 1:2-Niederlage und verlor anschließend auch die Meisterschaftspartie gegen Wisla Plock mit 0:3. Kein berauschender Start in die neue Saison und wir werden sehen, wie gut die Polen die Strapazen von drei Auswärtsspielen innerhalb einer Woche verkraften werden.

Aufpassen müssen die Rapid-Abwehrspieler jedenfalls auf einen altern Stürmerfuchs. Flavio Paixao ist knappe 38 Jahre alt und erzielte 101 Tore in der polnischen Liga. Der Portugiese ist ein echter Knipser und braucht nur wenige Torchancen um einen Treffer zu erzielen. Ebenfalls stark ist sein Sturmpartner Lukasz Zwolinski, der körperlich etwas stärker ist und in der vergangenen Saison immerhin 14 Treffer für seine Mannschaft beisteuerte.

Levski Sofia – PAOK Saloniki

Donnerstag, 21.07. 2022, 19:00 Uhr

Eine spannende Begegnung findet zeitgleich mit dem Rapid-Spiel in Bulgariens Hauptstadt statt, wo zwei Traditionsvereine aufeinandertreffen werden. Levski gewann immerhin 26-mal die bulgarische Meisterschaft, wobei der letzte Titel nun schon aus dem Jahr 2009 datiert. Immerhin gewann man in der vergangenen Saison den Cup und holte damit den ersten Titel seit dem letzten Meisterschaftsgewinn. Vergangene Saison landeten die Bulgaren auf Platz 4 und wiesen in der Abschlusstabelle 27 Punkte Rückstand auf Ludogorets auf!

PAOK wurde so wie im Vorjahr Vizemeister hinter Olympiakos, wobei die beiden österreichischen Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg Olympiakos nie ernsthaft gefährden konnten. Murg kam in der vergangenen Saison 20-mal in der Liga zum Einsatz und steuerte drei Treffer und einen Assist bei. Stefan Schwab kam auf 24 Einsätze und brachte es auf jeweils zwei Treffer und zwei Assists. Auch wenn Levski in den vergangenen Monaten eine gute Heimbilanz vorweisen kann, steckt in der griechischen Mannschaft doch mehr Qualität. Wir werden sehen, ob man diese auch auf dem Platz sehen wird können.

