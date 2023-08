Rapid-Fans vor Debrecen: „Ein Leckerbissen wird’s wohl nicht…“

Nach dem 0:0 im Heimspiel braucht der SK Rapid heute Abend in Debrecen einen Auswärtssieg, um ins Playoff der UEFA Europa Conference League gegen...

Nach dem 0:0 im Heimspiel braucht der SK Rapid heute Abend in Debrecen einen Auswärtssieg, um ins Playoff der UEFA Europa Conference League gegen die Fiorentina einzuziehen. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans vor dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

TheMichii: „Wenn unsere Spieler wieder erholt sind, werden wir die schon biegen. Debrecen wird ja wohl nicht wie im Hinspiel 70 Minuten hinten drin stehen vor eigenem Publikum. Daher glaub ich, wird das so wie in Danzig enden.“

Green_White Anfield Devil: „Keine Ausreden, wer am Donnerstag vom An- bis zum Schlusspfiff nicht Vollgas gibt, kann gerne gehen! Zu wichtig ist das Erreichen des Playoffs, wir brauchen die Kohle und Erfolgserlebnisse! Egal wie sehr mich die letzten beiden Partien ärgern, über Debrecen musst selbst mit unserem Kader/Trainer drüber – sonst hast zurecht nichts mehr in Europa verloren.“

Rapid_Wien: „Da wir sportlich zu 95% im Playoff dann ausscheiden werden, geht es in erster Linie um die Kohle für den Aufstieg und die Einnahmen eines weiteren internationalen Heimspiels.“

finn: „Bin gespannt, ob Grgic das erste mal zumindest im Kader ist und wie es mit den „erkrankten“ Spielern aussieht, wird spannend.“

schleicha: „Normalerweise musst du da locker drüber kommen über 2 Spiele. Bis gestern war ich mir auch sicher, dass wir das auswärts drehen mit einer ordentlichen Leistung. Mittlerweile kommen aber massive Zweifel auf, ob diese Mannschaft wirklich bereit ist aus der eigenen Komfortzone rauszukommen.“

Sterz: „Das Spiel in Debrecen wird zeigen wie erholt (vor allem mental) die Spieler nach der Hartberg-Schmach sind. Die Erwartungen sind jetzt erwartungsgemäß nicht die allerhöchsten. Für einen Aufstieg sollte es dennoch reichen. Die Debrecener hatten gegen Alashkert zu Haus grobe Probleme und sind erst im Elferschießen aufgestiegen. Fußball ist ein ergebnisorientierter Sport, daher bin ich voller Zuversicht, dass Rapid den Aufstieg in die Playoffs schafft.“

RapidDevelopment: „Nach dem Hinspiel und nach der Hartberg-Pleite, wüßte ich nicht, was für uns sprechen sollte. Ich rechne mit einer Niederlage. Für alles andere brauchen wir viel Glück. Es geht mir ähnlich, wie gegen Vaduz nach dem Hinspiel. Ich lasse mich jedoch sehr gerne eines Besseren belehren.“

Grüner-Wiener: „Zu Grgic: Ganz verstehe ich das nicht. Wenn er seit Montag komplett fit ist dann sollte er auch spielen. Trainingsrückstand hin, Trainingsrückstand her. Er sollte uns in dieser schwierigen Phase, in dem unser Mittelfeld nicht ideal besetzt ist, doch weiterhelfen können.“

baeckerbua: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Ungarn wieder was zum Abgewöhnen wird.“

neuland: „Viele Vereine würden bei diesen Ausfällen jetzt einfach zum Beispiel auf ein 4-4-2 mit Raute umstellen und somit LM und RM Position entlasten. Dank unserer Sturheit wird das nicht möglich sein und dann darfst wieder einem Strunz beim Quälen zuschauen…“

Robbe81: „Meine einzige Hoffnung ist, dass ich absolut keine Hoffnung für morgen habe. Jedes Mal, wenn ich zuversichtlich bin, bekommen wir eine am Deckel, meistens dann, wenn ich Rapid komplett abschreibe, überraschen sie mich.“

Patrax Jesus: „Alles was man gegen den LASK und Altach richtig gemacht hat, muss den Spielern nochmals vor Augen gehalten werden. Das Spiel gewinnt man nämlich nicht durch Disziplin, sondern vor allem mit einem gesunden Selbstvertrauen.“

Rapid_Wien: „Also wenn nur Kühn fehlt und Grüll sowie Bajic (als Alternative) zurückkommen, sehe ich keinen Grund warum wir morgen nicht weiterkommen sollten. Vorausgesetzt die Mannschaft bringt eine ordentliche Leistung und legt eine entsprechende Laufleistung an den Tag.“

dermax: „Die Frage ist halt ob die wieder gesunden Spieler 100% der Leistung abrufen können und ob sich bei dem einen oder anderen Spieler nicht noch eine Grippe ankündigt, wie schon gegen Hartberg.“

Pivarnik: „Wenn wir eine gute Chancenauswertung haben, kommen wir weiter.“

Wurmi12: „Der ewigwährende Optimismus behält bei mir noch die Oberhand für das morgige Spiel – ich freue mich trotz der beiden „Unleistungen“ in den letzten beiden Spielen sehr auf den hoffentlich nicht letzten Europacupabend diese Saison. Bezüglich Aufstellung gibt´s mangels variierender Systeme und der „Sturheit“ unseres Trainers, was gewisse Personalien anbelangt, meines Erachtens eh nur wenig Spielraum.“

Crüehead: „Mir würde eine riskantere Aufstellung mit 2 Stürmern mehr zusagen. Wenn nicht gegen Debrecen, dann halt gegen Blau-Weiß Linz oder die WSG Tirol.

schleicha: „Mir ist ehrlich gesagt egal wer dort spielt – aber der Aufstieg ist und bleibt Pflicht. Alles andere wäre eine weitere Blamage für einen Verein wie Rapid. Aber ja, vermutlich ist der Anspruch wieder mal zu hoch wenn man erwartet, dass Rapid einen Gegner aus der ungarischen Krumpliliga raushaut.“

roman1972: „Wenn ich an die Leistungen von Kühn gegen LASK und Altach denke, wird mir richtig schlecht zu wissen, dass dieser Unterschiedsspieler heute nicht dabei ist und Strunz seine Position einnehmen könnte. Gut ich war optimistisch vor dem Hinspiel – jetzt bin ich pessimistisch. Hoffe, dass wir irgendwie aufsteigen werden, ein Genuss wird die Partie wahrscheinlich nicht werden…“

LaDainian: „Grüll links, Schick rechts, Bajic statt Schick lasse ich mir auch noch einreden, aber auf keinen darf Fall Strunz über den Flügel kommen. Und eins sollte uns allen klar sein, Burgi wird es richten.“

Da Oide Bimbo: „Es ist wie bei den eigenen Kindern. Selbst beim größten Blödsinn kann man ihnen nicht lange böse sein. In diesem Sinne, hopp auf Burschen, macht uns stolz in Debrecen.“

