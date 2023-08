Austria-Fans vor Legia: „Diesem Spiel gehört alles untergeordet!“

Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Warschau hoffen die Fans der Wiener Austria im Heimspiel heute Abend auf den Aufstieg. Wir haben die Erwartungen der Austria-Fans...

hope and glory: „Regenerien und voller Fokus auf diese Partie. Legia ist offensiv schon sehr stark. In der Defensive, als wir sie vorne angepresst haben, aber sehr fehleranfällig und immer für ein Tor gut. Ich hoffe wir spielen so brav wie im Hinspiel, dann ist ein Aufstieg realistisch.“

fak-ler: „Wird sehr, sehr schwer. Unsere Abwehr gleicht einem Hühnerhaufen und ist speziell im Konter für einen Gegner ein gefundenes Fressen.“

DeusAustria: „Diesem Spiel gehört alles untergeordnet. Wir werden als ungesetzter Verein wohl lange nicht mehr so viel Glück bei der Playoff-Auslosung haben (auch wenn natürlich weder Omonia noch die Dänen ein Spaziergang sind, aber verglichen mit den Alternativen war es das bestmögliche Los).“

ViolettErlaa: „Nach Red Bull ist vor Legia. Jetzt gilt es gut zu regenerieren und die Sinne für Donnerstag zu schärfen. Man hat im Hinspiel (und auch in anderen Spielen schon) gesehen, wie gut wir spielen können, wenn wir früh ins Pressing gehen, gleichzeitig hat man auch unsere Schwächen – nicht zuletzt gegen Red Bull gesehen, wenn wir früh angepresst werden. Schlampige/ungenaue Pässe, falsche Laufwege….nach dem Hinspiel wäre ich schon angfressen, wenn wir den Aufstieg noch verspielen, zumindest eine weitere Runde in Europa hätte sich die Mannschaft schon verdient.“

Decay26: „Alle ins Stadion! Die Mannschaft braucht uns! Bin mir sicher wir werden eine Reaktion zeigen und ein gutes Spiel abliefern. Ich hoffe und glaube natürlich, wir kommen weiter. Wenn wir wieder so eine beherzte Leistung am Platz bringen, sollte ein Sieg kein Problem sein. Ich würde Meisl spielen lassen, dieser war gestern meiner Meinung nach besser als Handl. Guenouche sollte jetzt endlich mal von Beginn an spielen. Diesen sehe ich als klares Upgrade in unserem Kader.“

frastei: „Das 2:1 täuscht, da es keine Auswärts-Torregel mehr gibt. Schnell kann man 0:1 in Rückstand geraten. Deswegen wird es ein sehr schweres Spiel, bei welchem ein sehr gut mit Violetten gefülltes Stadion, den Burschen helfen kann. Glaube aber an unsere Veilchen und tippe auf einen 3:1-Sieg gegen Legia, welche im ersten Spiel, meiner Meinung nach, nicht sehr stark waren.“

veilchen27: „Über drei Positionen kann man also ein klein wenig diskutieren, auch hier zeichnen sich meines Erachtens aber recht klare Lösungen ab:

X1: Handl oder Meisl? Für Handl spricht, dass er zuletzt zweimal sehr gut war, dies auch die recht erfolgreiche Kette in Warschau war, Handl auch die Lufthoheit gegen Legias großen Stürmer und bei Standards mitbringt. Für Meisl spricht, dass Galvao dann innen spielen könnte, was ihm auch körperlich entgegenkommen würde, immerhin spielte er zuletzt trotz kleinen muskulären Problemen quasi immer. Meine Tendenz geht insgesamt aber recht klar zu Handl und mit ihm rechne ich auch.

X2: Braunöder oder Fischer? Für Braunöder sprechen die letzten drei Spiele, in denen er richtig gut war. Er hat auch in Salzburg nur 45 Minuten gespielt, sollte also recht frisch sein. Fischer hingegen war zuletzt nicht so überzeugend, bringt aber natürlich als Kapitän und Leader einen gewissen nicht-sportlichen Bonus mit, der in so einer wichtigen Partie wichtig werden könnte. Den Kapitän mal auf die Bank setzen, kann man einmal machen wie in Warschau, aber ob Wimmer das nochmals macht? Meine Tendenz geht insgesamt dennoch recht klar zu Braunöder von Beginn und Fischer dann in der Schlussphase (oder ggf. Verlängerung), wo für uns seine Routine und Mentalität noch wichtiger wäre als zu Beginn.

X3: Potzmann, Polster oder Guenouche? Letzterer hat meines Erachtens die schlechtesten Karten, weil bisher nur Kurzeinsätze. Ich sehe wenig Grund, wieso wir ihn jetzt im bisher wichtigsten Spiel der Saison plötzlich von Beginn weg probieren (riskieren?) sollten. Zwischen Potzmann und Polster geht meine Tendenz sehr klar zu Potzmann. Argumente: Polster hat in Salzburg 90 Minuten gespielt, Potzmann nur 45 Minuten, Potzmann ist die routinierte und defensiv sicherere Variante, haben nach dem Hinspiel nicht notwendig, gleich die offensivste Variante aufzustellen, mit Polster könnten wir von der Bank am Flügel sehr gut nachlegen. Wenn Polster beginnen sollte und wir in Rückstand geraten, könnten wir auf der Position nicht mehr offensiv tauschen.“

Vince Vega: „Wenn wir so spielen wir letzten Donnerstag, gewinnen wir das und steigen souverän auf. Ich hoffe einfach auf ein flottes Tor von uns, und ja keins von ihnen, sonst schwimmen wir wie gewohnt.“

veilchen27: „Lucas Galvao ist fraglich (Schlag auf den Rücken in Salzburg). International, mit Martins, noch ein klein wenig einfacher zu kompensieren, aber wäre trotzdem ein herber Verlust, weil defensiv unser Um und Auf.“

Altes Landgut: „Urlaubszeit hin oder her, ein bisschen enttäuschend fand ich schon, wie schleppend der Vorverkauf für das Spiel gegen Legia bisher lief. Aber vielleicht ist ja tatsächlich der geschützte Vorverkauf dafür verantwortlich. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Spätentschlossene und das Stadion ist am Donnerstag so gut wie voll.“

violet heat: „Wer jetzt noch nicht sicher ist, ob er Donnerstag kommen soll, dem sei von uns Alten gesagt: Wenn wir international ein Entscheidungsspiel in Favoriten spielen, ist es großes Kino. Und das wird auch morgen so sein!“

