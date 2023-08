Austria-Trainer Wimmer: „Hohe Pressing-Momente finden“

Die Austria gastiert am Donnerstag um 19:00 Uhr im Q3-Hinspiel der UEFA Europa Conference League bei Legia Warschau im Stadion Wojska Polskiego in der...

Die Austria gastiert am Donnerstag um 19:00 Uhr im Q3-Hinspiel der UEFA Europa Conference League bei Legia Warschau im Stadion Wojska Polskiego in der polnischen Hauptstadt. Das Spiel wird live auf ORF 1 übertragen. Trainer Michael Wimmer gibt einen Ausblick auf das Europacup-Match.



Trainer Michael Wimmer: „Legia Warschau ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die viel Ballbesitz hat. Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der versucht, spielerische Lösungen zu finden. Wir brauchen eine gute Kompaktheit und ein gutes Spiel gegen den Ball, haben aber auch nicht vor, uns hinten einzuigeln. Wir wollen auch hohe Pressing-Momente finden, um kurze Wege zum Tor zu haben. Wenn wir bei eigenem Ballbesitz gut sind, dann bietet Legia auch gewisse Räume an – die wollen wir finden. Wir wollen ein mutiges Spiel zeigen und ein gutes Ergebnis erzielen.“

Personal-News

Neuzugang Alexander Schmidt erhielt rechtzeitig die Spielgenehmigung und wäre damit bereits im Hinspiel in Warschau einsatzberechtigt und wird nach Polen mitreisen. Bis auf die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguž und Florian Wustinger sind alle Spieler fit.

Das Rückspiel findet am Donnerstag, 17. August um 19:00 Uhr in Wien-Favoriten statt, Tickets sind aktuell im geschützten Vorverkauf online unter fak.at/tickets und bei uns im Fanshop erhältlich. Austria-Abonnent:innen können sich exklusiv zwei Karten für das Heimspiel gegen Legia Warschau sichern. Der Vorverkauf für Mitglieder startet dann am Donnerstag, den 10. August ebenfalls um 10:00 Uhr, sie können bis zu zwei Tickets erwerben. Ab Montag, den 14. August läuft dann der freie Verkauf.

(Austria Pressemeldung)