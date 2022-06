Dänischer Rapid-Wunschspieler wird Nachfolger von Druijf in Alkmaar

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Taiwo Awoniyi

ST, 24, NIG | Union Berlin – > Nottingham Forest

Der Topstürmer von Union Berlin, Taiwo Awoniyi, wechselt in die englische Premier League. Aufsteiger Nottingham Forest legte 20 Millionen Euro auf den Tisch und bindet den Angreifer bis 2027. Für Awoniyi ist es eine Rückkehr nach England, denn bereits im Nachwuchs spielte er für den Liverpool FC. Nach Leihen mit NEC Nijmegen, Excel Mouscron, KAA Gent, Mainz und schließlich Union Berlin wurde er vergangenen Sommer fix von den „Eisernen“ verpflichtet. Union legte damals 8,5 Millionen Euro Ablöse gut an, denn Awoniyi erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 20 Pflichtspieltreffer und fünf Assists in 43 Partien. Zuletzt wollten auch Southampton, Newcastle und West Ham United den kraftvollen Angreifer verpflichten – den Zuschlag bekam nun aber Nottingham Forest, wo der 24-Jährige der erste Neuzugang fürs Premier-League-Comeback ist.

Aiden McGeady

LA, 36, IRL | AFC Sunderland – > Hibernian Edinburgh

Nach zwölf Jahren kehrt der 92-fache irische Teamspieler Aiden McGeady in sein Geburtsland Schottland zurück. Knapp zehn Jahre spielte McGeady dort für Celtic, ehe er zu Spartak Moskau wechselte und danach in England für Everton, Sheffield Wednesday, Preston North End, Charlton und Sunderland unter Vertrag stand. 36-jährig wechselt der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison in Sunderland nur noch Ergänzungsspieler war, nun zu den Hibernians. Beim Tabellenachten der Vorsaison unterzeichnete der Ire einen Einjahresvertrag.

Jens Odgaard

ST, 23, DEN | US Sassuolo – > AZ Alkmaar

Der dänische Angreifer Jens Odgaard war vor einigen Wochen als möglicher Neuzugang beim SK Rapid im Gespräch. Kurioserweise wird der 23-Jährige nun der „Nachfolger“ von Ferdy Druijf bei AZ Alkmaar, nachdem dieser im Juli offiziell zu Rapid wechseln wird. Der Sassuolo-Angreifer, der für die Italiener nur eine einzige Partie absolvierte, wechselt um 4,1 Millionen Euro zu AZ. Odgaard wurde in den letzten Jahren an Heerenveen, den FC Lugano, Delfino Pescara und zuletzt an RKC Waalwijk verliehen. In der vergangenen Saison erzielte er für den niederländischen Klub elf Tore und sechs Assists, womit er das Interesse des größeren Eredivisie-Klubs AZ auf sich zog. Der 188cm große, sehr trickreiche Mittelstürmer kann auch am rechten Flügel aufgeboten werden und war neben Rapid auch beim Hamburger SV im Gespräch.

Lucas Alario

ST, 29, ARG | Bayer 04 Leverkusen – > Eintracht Frankfurt

Nach fünf Jahren bei Bayer Leverkusen wechselt der neunfache argentinische Nationalspieler Lucas Alario zu Eintracht Frankfurt und soll den Europa-League-Sieger in der Kaderbreite verstärken. Leverkusen bezahlte einst 19 Millionen Euro Ablöse für den 184cm großen Angreifer, Frankfurt bekommt ihn nun um sechs Millionen. Alario steuerte für die „Werkself“ in 164 Spielen 58 Tore und 16 Assists bei. Nachdem klar war, dass der 29-Jährige zu haben ist, hatten auch Dortmund, Mönchengladbach, Hertha BSC, sowie die spanischen Klubs Villarreal und Betis Sevilla Interesse bekundet. Alario unterschrieb aber nun bis Sommer 2025 bei der Eintracht.