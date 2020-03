2. deutsche Bundesliga: Mathias Honsak und der Darmstädter Höhenflug

Mathias Honsak scheint sich nach anfänglichen Schwierigkeiten beim SV Darmstadt 98 festgespielt zu haben. Lange Zeit sah es so aus, als würde es für...

Mathias Honsak scheint sich nach anfänglichen Schwierigkeiten beim SV Darmstadt 98 festgespielt zu haben.

Lange Zeit sah es so aus, als würde es für den SV Darmstadt 98 in dieser Saison nur um die Verhinderung des Abstiegs gehen. Doch eine Serie von mittlerweile vier Siegen in Folgen katapultierte die Südhessen in das gesicherte Mittelfeld der zweiten deutschen Bundesliga. Aller Voraussicht nach dürfte Darmstadt mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

Das freut auch Mathias Honsak, der im Sommer von Red Bull Salzburg an das Böllenfaltor wechselte. Das deutsche Unterhaus kennt der 23-Jährige gebürtige Wiener bereits: In der vergangenen Saison kam Honsak für Holstein Kiel in 25 Einsätzen auf vier Tore und fünf Vorlagen.

Keine allzu schlechte Quote. Bei den „Lilien“ hoffte man daher, dass Honsak mit seinem Tempo die Offensive beflügeln könnte. Der Start beim neuen Verein lief jedoch denkbar unglücklich. Mehrere Verletzungen warfen Honsak in der Hinrunde zurück, zudem lief es bei den Darmstädtern in der Offensive lange Zeit nicht wirklich rund. Für einen neuen Angreifer wird das Leben dadurch doppelt schwer.

Parallel zur Leistungskurve seines Vereins, zeigt mittlerweile auch die von Honsak nach oben. Bei den letzten vier Siegen stand der Linksaußen jeweils in der Startelf. Beim jüngsten 2:0-Erfolg über den 1. FC Heidenheim erzielte Honsak dann auch endlich seinen ersten Saisontreffer.

Insgesamt wirkt Honsak griffiger und selbstbewusster. „Ich habe gewusst: Ich arbeite weiter hart an mir, ich will in der Rückrunde angreifen. Und das will ich jetzt auch weiter so durchziehen“, sagt Honsak über seine positive Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte. Sein durchwachsener Start mit den zahlreichen Verletzungen hätten ihn dabei „schon etwas zurückgeworfen.“ Es wäre sicher „nicht der beste Start bei einem neuen Verein gewesen.“ Schon in der letzten Spielzeit hatte Honsak mit Verletzungen zu kämpfen.

Bei Darmstadt hat Honsak einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. „Ich freue mich darauf, mal länger an einem Ort zu bleiben“, gab er im Sommer-Trainingslager gegenüber dem Darmstädter Echo zu Protokoll. Als Fernziel hat er damals die Bundesliga ausgegeben. Auch für die österreichische Nationalmannschaft möchte er irgendwann sein Debüt feiern.

Das Ziel Bundesliga mit Darmstadt zu erreichen dürfte allerdings nicht so einfach werden – trotz der jüngsten Siegesserie. Setzt Honsak jedoch seine positive Entwicklung fort, könnte der eine oder andere Verein auf ihn aufmerksam werden. Eine abermalige gute Leistung gegen den VfL Bochum am heutigen Samstag wäre dabei sicher hilfreich. Noch wichtiger allerdings: Fit bleiben.

Ral, abseits.at