Austria-Fans: „Schwer vorstellbar, dass sich Borkovic in Hoffenheim durchsetzt“

Der 21-jährige Innenverteidiger Alexandar Borkovic wechselt von der Wiener Austria zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Veilchen zu diesem Transfer zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pramm1ff: „Hoffen wir neben einer guten Ablöse auch auf eine Weiterverkaufsbeteiligung und viele Wechsel um immer größer werdende Ablösezahlungen (=reichlich Solidaritätsbeitrag) im Laufe seiner Karriere. Dann haben alle gewonnen.“

HwG: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er sich in Hoffenheim durchsetzen wird können. Wünsche ihm aber alles Gute.“

Leimi1911: „Wäre aber wünschenswert wieder mal einen guten Legionär hervorzubringen, der sich auch durchsetzt in der Bundesliga.“

PurpleHaze85: „Alles Gute Borko! Mögen deine Leistungen dort explodieren – und bleib gesund!“

manyk: „Naja, wir könnten ja einen erfahrenen, jungen Innenverteidiger mit Potenzial ganz gut gebrauchen. Und wenn Hoffenheim so einen Spieler will, dann sollte der doch auch für uns interessant sein? Sale and Lease back!

Alles Gute Borko – setz dich durch! Fit bleiben – Verletzungen hattest Du schon genug für die ganze Karriere. Und danke für die vielen Jahre in Violett! Vielleicht sieht man sich ja eines Tages wieder.“

Kingpacco: „Jetzt aber mal ernsthaft – was will Borkovic bei Hoffenheim?“

vamp_ire: „Richtiger Transfer, ich wünsche ihm viel Glück! Sollte er verletzungsfrei bleiben kann er locker Stammspieler in der Deutschen BL sein. Er hat noch einiges Potential in sich schlummern. In der Innenverteidigung haben wir mit Maudo und Handl auf jeden Fall auch sehr gute Alternativen zu Borko, der auch (leider) immer für einen längeren Ausfall gut war. Was mir etwas weh tut jetzt ist die Tatsache, dass wir Madl wohl ständig in der Startposition sehen werden. Wobei ich mir wünschen würde, dass man Maudo und Handl das Vertrauen schenkt, die haben schon bei den Young Violets richtig Spaß gemacht.“

alaba: „Borko wünsche ich alles Gute in Hoffenheim – schade, dass er geht, damit hat Madl freie Bahn für die nächste Saison. Alles in allem wird es wahrscheinlich wieder das untere Playoff werden – trotz Stöger.“

Austrianer48: „Egal ob Borkovic geblieben wäre oder nicht, Madl hätte wahrscheinlich auch so seinen Platz in der IV bekommen bzw. behalten.“

reallump: „Der wird nie für Hoffenheim spielen, sodern ist einfach ein weiterer Leihspieler der in der Weltgeschichte herumgereicht wird in der Hoffnung, dass ihn jemand teurer kauft als Hoffenheim. Quasi moderner Sklavenhandel, aber solange alle mitspielen.“

