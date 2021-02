CL-Vorschau: David Alaba trifft auf formstarke Römer

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute wieder eine Vorschau für euch. Diesmal sehen wir uns zwei Champions-League-Partien an, wobei Lazio die Bayern...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute wieder eine Vorschau für euch. Diesmal sehen wir uns zwei Champions-League-Partien an, wobei Lazio die Bayern empfängt und Atletico Madrid Chelsea zu Gast hat.

Lazio Rom – FC Bayern München

Dienstag, 23.02.2021, 21:00 Uhr

Lazio machte in der Meisterschaft nach einem schwächeren Saisonstart in den letzten Wochen einige Plätze gut. Aus den letzten zehn Pflichtspielen holten die Römer acht Siege und mussten sich nur Atalanta und Inter geschlagen geben. Am Wochenende gewann man zuhause 1:0 gegen Sampdoria und schob sich damit an Napoli auf den sechsten Platz vorbei. Trainer Simone Inzaghi muss Luiz Felipe, Thomas Strakosha und Stefan Radu vorgeben, Andreas Pereira könnte hingegen nach einer Erkrankung wieder zur Mannschaft stoßen. Lazio zeigte insbesondere in Heimspielen starke Leistungen und wird sich auch gegen die Bayern Chancen ausrechnen, zumal diese zuletzt in der Bundesliga nicht besonders souverän agierten.

Die letzten beiden Bundesliga-Runden liefen nicht ideal für Hansi Flicks Mannschaft, da zunächst zuhause überraschend gegen Arminia Bielefeld ein 3:3-Unentschieden produziert wurde und anschließend das Auswärtsspiel gegen Adi Hütters Frankfurter mit 1:2 verloren ging. Dazu kommen personelle Probleme, denn Müller, Gnabry, Pavard, Tolisso werden der Mannschaft weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund der Personalnot könnte David Alaba wieder einmal im Mittelfeld neben Goretzka auflaufen. Lucas Hernandez würde dann im Abwehrzentrum neben Boateng beginnen. Alternativ könnte Flick auch Marc Roca sein Vertrauen aussprechen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Lazio und Bayern findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Atletico Madrid – Chelsea FC

Dienstag, 23.02.2021, 21:00 Uhr

Atletico Madrid führt noch immer die Tabelle in der spanischen Meisterschaft an, doch der Vorsprung auf Stadtrivalen Real wurde in den letzten Wochen weniger. Schuld daran ist das Doppel gegen Levante. Zunächst gab es im Nachtragsspiel ein 1:1-Unenschieden und nur wenige Tage später setzte es eine 0:2-Niederlage. Levante-Trainer Paco López stellte seine Mannschaft zwei Mal hervorragend auf den Tabellenführer ein und holte am Wochenende trotz starker Rotation – er veränderte sein Team auf acht Positionen – drei Punkte gegen Simeones Mannschaft. Immerhin kehren mit Lemar und Dembele zwei Spieler nach einer überstandenen Covid-Infektion zur Mannschaft zurück und auch Saul Niguez und Stevan Savic werden in die Startelf zurückkehren, nachdem sie in der Liga eine Sperre absitzen mussten. Kieran Trippier ist allerdings gesperrte und neben Carrasco und Vrsaljko wird auch José Giménez aufgrund einer Muskelverletzung fehlen.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat keine größeren Personalprobleme und muss mit dem verletzten Thiago Silva nur einen Spieler vorgeben. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Southampton wird der Deutsche einige Änderungen bei seiner Mannschaft vornehmen. Andreas Christensen, Jorginho und Callum Hudson-Odoi saßen gegen Southampton auf der Bank und könnten in Madrid in der Startelf stehen. Callum Hudson-Odoi hatte beim 1:1 keine Freude mit seinem Trainer, da er in der Halbzeit kam und nach 30 Minuten wieder vom Platz musste, was ihn sichtlich verärgerte. Immerhin ist Tuchel mit den Blues in den bisherigen sieben Pflichtspielen ohne Niederlage und holte fünf Siege und zwei Unentschieden. Heute folgt jedoch die schwerste Aufgabe.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Atletico und Chelsea findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.