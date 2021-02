CL-Vorschau: Stefan Lainer trifft auf den Premier-League-Tabellenführer

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei spannende Partien. Der österreichische Legionär Stefan Lainer wird mit Gladbach auf Manchester City...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei spannende Partien. Der österreichische Legionär Stefan Lainer wird mit Gladbach auf Manchester City treffen, während Atalanta zuhause Real Madrid empfängt.

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

Mittwoch, 24.02.2021, 21:00 Uhr

Borussia Mönchengladbach empfängt in der Champions League den Tabellenführer Manchester City und konnte für dieses Duell zuletzt kein Selbstvertrauen tanken. In den letzten beiden Heimspielen der deutschen Bundesliga setzte es jeweils eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln und den 1. FSV Mainz 05 und dazwischen gab es ein 0:0-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Wolfsburg. Ein Punkt aus drei Partien entspricht sicher nicht den Erwartungen, die Marco Rose an seine Mannschaft stellt. Apropos Marco Rose – der Coach wird nach der Saison zum BVB wechseln, was die Gladbach-Fans verärgerte und sicherlich auch Unruhe von außen hereinbrachte. Immerhin kann Rose aus dem Vollen schöpfen und muss für das Duell gegen City auf keine verletzten oder gesperrten Spieler verzichten. Der österreichische Legionär Stefan Lainer wird rechts in der Viererkette beginnen und sollte so wie Mittelfeldspieler Lars Stindl eine gelbe Karte vermeiden, da er sonst im Rückspiel gesperrt wäre.

Auch auf der Gegenseite lichtete sich das Lazarett, denn mit Nathan Aké gibt es nur einen Verletzten im City-Kader. Rodri und Foden wurden beim 1:0-Sieg gegen Arsenal geschont und sollten von Beginn an auflaufen. Die Rolle des Rechtsverteidiger Cancelo war in den vergangenen Wochen besonders interessant, denn er interpretierte seine Rolle – sicherlich auf Wunsch seines Trainers – äußerst flexibel und tauchte regelmäßig in Zonen auf, in denen man Außenverteidiger nicht so häufig sieht. Es zahlt sich also aus, ein besonderes Augenmerk auf den Portugiesen zu werfen. Während Gladbach in der heimischen Liga Schwierigkeiten hat, marschiert City von Sieg zu Sieg und führt die Tabelle mit zehn Punkten vor Stadtrivalen United an. Jürgen Klopps Liverpool hat bereits 19 Punkte Rückstand. City ist seit dem 21. November ungeschlagen und holte seit dem 19. Dezember 18 Siege am Stück!

Atalanta – Real Madrid

Mittwoch, 24.02.2021, 21:00 Uhr

Vor der Begegnung zwischen Atalanta und Real Madrid haben die beiden Teams ganz unterschiedliche Sorgen, wenn sie auf ihr Personal blicken. Der Serie-A-Klub hat mit Hans Hateboer nur einen Verletzten im Kader, während Coach Zidane gleich zahlreiche Ausfälle zu beklagen hat. Der Franzose muss auf Eden Hazard, Marcelo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Rodrygo, Federico Valverde, Daniel Carvajal, Eder Militão und Álvaro Odriozola verzichten. Sollte sich Casemiro eine gelbe Karte einfangen muss auch er im Rückspiel stehen. Die Sturmreihe wird im 4-3-3-System vermutlich aus Vinicius Junior, Mariano und Asensio bestehen, dahinter ist man mit Kroos, Casemiro und Modric noch immer sehr gut aufgestellt.

Die Personalsorgen des Gegners will Atalanta nun ausnutzen. Der Klub holte sich zuletzt mit drei Pflichtspielsiegen jede Menge Selbstvertrauen, vor allem weil auch Napoli zweimal bezwungen wurde. Im Cup setzte man sich 3:1 durch, in der Liga gab es am Wochenende einen 4:2-Sieg. Real fand in den letzten Wochen trotz der zahlreichen Ausfälle aber auch wieder due Form zurück, nachdem man Ende Jänner schwächelte und drei Niederlagen hinnehmen musste. Zuletzt gab es vier Siege in Folge und der Abstand auf Stadtrivalen Atletico konnte verkürzt werden.

