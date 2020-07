Hinteregger absoluter Ecken-Spezialist, Sabitzer bester Distanzschütze

Nachdem wir uns zahlreiche Statistiken zur österreichischen Bundesliga ansehen, wollen wir unseren Blick auf die deutsche Bundesliga richten. Dabei halten wir natürlich insbesondere Ausschau...

Nachdem wir uns zahlreiche Statistiken zur österreichischen Bundesliga ansehen, wollen wir unseren Blick auf die deutsche Bundesliga richten. Dabei halten wir natürlich insbesondere Ausschau nach rot-weiß-roten Legionären! Welche Österreicher befinden sich bei welchen Wertungen vorne mit dabei? Wir sehen uns heute Tor- und Torschuss-Statistiken an und finden in zwei Wertungen zwei österreichische Nationalspieler auf den Top-Plätzen. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Die Nummer 1 in der Torschützenliste in diesem Jahr ist, so wie in der vergangenen Saison, Robert Lewandowski. Der große Unterschied ist aber, dass er in der aktuellen Spielzeit um ganze zwölf Tore mehr erzielte als in der Saison 2018/19, wo er „nur“ auf 22 Tore kam. Diesen Leistungs-Boost benötigte der Pole aber auch, da in diesem Jahr die Konkurrenz stärker war. Vergangene Saison lag Paco Alcazar mit 18 Treffern auf dem zweiten Platz, heuer gab es mit Timo Werner einen Konkurrenten in der Liga, der es auf stolze 28 Tore brachte, was letzte Saison locker für den den Titel des Torschützenkönigs gereicht hätte. Der Drittplatzierte Jadon Sancho weist mit 17 Treffern schon einen Respektabstand auf. Kommende Saison wird aber sicherlich auch der Ex-Salzburger Erling Haaland ein Wort um diesen Titel mitreden wollen, da der junge BVB-Stürmer heuer für seine 13 Treffer lediglich 1115 Minuten benötigte.

Mit Marcel Sabitzer liegt der treffsicherste ÖFB-Legionär auf Platz 22. Gleich dahinter befindet sich aus rot-weiß-roter Sicht eine wahre Überraschung, denn Innenverteidiger Martin Hinteregger steuerte in dieser Saison hervorragende acht Treffer bei – auf den Innenverteidiger kommen wir weiter unten noch ausführlich zu sprechen! Hoffenheim-Senkrechtstarter Christoph Baumgartner ist auch für das österreichische Nationalteam ein großes Versprechen für die Zukunft und kam bereits in dieser Saison auf sieben Treffer und vier Assists.

Quelle: Wyscout S.p.a

Bayern-Talent Joshua Zirkzee erzielte in dieser Saison die meisten Tore pro 90 Minuten, wobei der Offensivspieler lediglich 327 Minuten am Platz stand und eine sehr kleine Samplegröße aufweist. Es wäre sicherlich eine Überraschung, wenn er in der kommenden Saison diesen Schnitt halten kann. Lewandowski liegt ganz knapp vor Erling Haaland, dem man es bei passender Entwicklung durchaus zutrauen kann, dass er auch über eine ganze Saison so eine Leistung wie in der Rückrunde abliefert. Mit 1115 Minuten ist die Samplegröße auf jeden Fall relevant.



Quelle: Wyscout S.p.a

17 Spieler trafen in der Saison 2019/20 mindestens zweimal nach einem Eckball! Martin Hinteregger dominiert diese Wertung mit acht Treffern nach Eckbällen aber ganz eindeutig für sich! Der österreichische Nationalspieler war je viermal mit dem Kopf und viermal mit dem Fuß nach einem Corner erfolgreich. Drei von seinen acht Treffern gelangen ihm ausgerechnet gegen den Meister aus München. Acht Treffer nach Eckstößen ist ein einfach unfassbarer Wert – in den vier Jahren davor kamen die besten Spieler in dieser Wertung lediglich auf drei oder vier Tore nach Eckstößen! Eine richtige Anomalie, für die Martin Hinteregger verantwortlich ist. Auch in allen anderen Top-Ligen kam bis auf den Berliner Sebastian Andersson heuer kein Spieler auf mehr als vier Treffer nach Eckbällen.



Quelle: Wyscout S.p.a

Zum Abschluss sehen wir uns an welche Spieler die meisten Treffer nach Schüssen außerhalb des Strafraums erzielten. Abermals befindet sich ein rot-weiß-roter Legionär in dieser Wertung ganz vorne! Marcel Sabitzer ist der einzige Spieler der deutschen Bundesliga, der fünf Schüsse außerhalb des Strafraums im gegnerischen Tor unterbringen konnte!



Quelle: Wyscout S.p.a