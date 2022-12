Megatalente Jahrgang 2005 (24): Samuele di Benedetto

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...





Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Samuele di Benedetto

DM, 17 (16.7.2005), GER – VfB Stuttgart

In der U19-Mannschaft des VfB Stuttgart reift derzeit mit Samuele di Benedetto ein sehr interessanter Box-to-Box-Midfielder heran. Die Schwaben verlängerten den Vertrag des damals noch 16-Jährigen erst vor kurzem bis Sommer 2026 und ist zu erwarten, dass der Klub mittelfristig auf den italienisch-stämmigen Deutschen setzen wird.

Der Stuttgarter Eigenbauspieler debütierte im Alter von 15 Jahren für die U17 und war binnen kürzester Zeit nicht mehr aus der Elf der „B-Junioren“ wegzudenken. Kurz nach seinem 17. Geburtstag stieg Di Benedetto in die U19 auf, für die er in seinen ersten fünf Partien bereits zwei Tore und zwei Assists beisteuerte.

Dabei kam der deutsche U18-Nationalspieler immer als Sechser zum Einsatz. Weil Di Benedetto immer den Ball will, positioniert er sich mit seinen Abkippbewegungen clever zwischen verschiedenen Verbünden in seinem Team, sodass er mit wenigen Bewegungen Dreiecke bilden kann und den Aufbau seines Teams damit strukturierter macht. Mit starken Aufdrehbewegungen und Finten sucht Di Benedetto aber auch immer wieder den Weg in den Achter- und sogar den Zehnerraum, wo er wiederum in erster Linie Schlüsselpässe sucht.

Auch bei Standardsituationen ist der Youngster eine echte Waffe und sowohl seine Ecken und Freistoßflanken, als auch seine direkten Freistöße sind stets brandgefährlich. Während er bei den Juniorennationalteams bisher nur als Vorbereiter glänzte, ist Di Benedetto in den deutschen Junioren-Bundesligen auch ein regelmäßiger Torschütze.

Ein wichtiger Schritt nach vorne steht dem 175cm großen Mittelfeldspieler aber noch bevor: Zu der spielerischen Cleverness und dem hohen Spielverständnis muss nun auch körperlich noch einiges dazukommen. Gerade in direkten Zweikämpfen fühlt sich der Deutsche nicht immer wohl und seine ballfordernde Spielweise hat zur Folge, dass er äußerst viele Ballaktionen hat und sehr konzentriert zu Werke gehen muss. Sobald er in diesen zahlreichen Aktionen seinen Körper besser zwischen Ball und Gegner bringen kann, sollte er auch den Sprung in den Profifußball schaffen können.

Starpotential: 7 von 10