Megatalente Jahrgang 2005 (8): Paul Wanner

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Paul Wanner

OM, 16 (23.12.2005), GER/AUT – FC Bayern München

Unser österreichischer Beitrag zur Serie über die größten Talente des Jahrgangs 2005 ist Paul Wanner. Der Sohn einer Vorarlbergerin und eines Deutschen, der in den frühen 90er-Jahren in der Regionalliga West, unter anderem für Austria Lustenau spielte, wurde im Vorarlbergischen Dornbirn geboren und besitzt die österreichische und die deutsche Staatsbürgerschaft.

Somit wäre Wanner auch ein Kandidat für das österreichische Nationalteam, allerdings spielt der Offensivmann im Nachwuchs für deutsche Auswahlen. Weil er zwei Wochen nach seinem 16. Geburtstag für die Bayern in der Bundesliga debütierte, ist er der jüngste Bayern-Historie, der in der Bundesliga das Trikot überstreifte und der zweitjüngste Bundesligaspieler überhaupt. Der ÖFB hat natürlich schon einige Zeit damit geliebäugelt, den 16-Jährigen für den hiesigen Verband zu gewinnen, aber der DFB winkte dieses vorsichtige Antasten mit einem Lächeln ab und machte durch die Blume klar, dass Wanner wohl eine Nummer zu groß für derartige Überlegungen wäre.

Nun muss aber auch der deutsche Verband um den jungen Mann kämpfen, denn etwas überraschend nahm der offensive Mittelfeldspieler eine Einladung von ÖFB-Coach Ralf Rangnick an und nahm in Marbella am Trainingscamp des Nationalteams teil. Laut kicker sollen danach auch Hansi Flick und Oliver Bierhoff mit dem Bayern-Talent gesprochen haben. Letztendlich wird Wanner selbst die Entscheidung treffen.

Der gebürtige Vorarlberger gilt jedenfalls als eines der größten Talente weltweit: Paul Wanner ist am Ball ein absoluter Ausnahmekönner und perfekter Dribbler. Obwohl er in manchen Szenen noch sehr leichtfüßig wirkt, kann Wanner Bälle perfekt behaupten und weiterverarbeiten. Seine Aufdrehbewegungen muten sowohl im Zentrum, als auch an den Flügeln sehr untypisch an, sind aber äußerst effizient und schwer zu verteidigen.

Aktuell spielt Wanner gleich für drei verschiedene Mannschaften und der Plan sieht es vor, dem 16-Jährigen jede Woche die nötige Spielpraxis zu geben. Das funktioniert zwar noch nicht ganz, aber Wanners Programm ist derzeit trotzdem sehr ausgewogen. Für die U19-Mannschaft der Bayern stand er bereits 25-mal auf dem Platz und sammelte 13 Scorerpunkte. Die zweite Mannschaft übersprang das Supertalent weitgehend, gelegentlich ist er aber auch „Gastspieler“ in der bayrischen Regionalliga.

Für die Kampfmannschaft der Bayern stand Wanner bisher fünfmal auf dem Platz, wobei er im Oktober sein Champions-League-Debüt beim 4:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Pilsen gab. Aufgrund seiner großen offensiven Polyvalenz kann Wanner auf vielen verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Zumeist spielt er im offensiven Mittelfeld oder als Rechtsaußen, aber Wanner kam auch schon als zweite Spitze oder bei besagten Champions-League-Debüt als linker Flügelverteidiger zum Einsatz. Seine herausragende Technik erlaubt es ihm, praktisch auf jeder Position sein Spiel durchzuziehen und auch gegen den Ball ist Wanner für seine 16 Jahre bereits sehr reif.

Es wird spannend sein, wie es für den Youngster auf Vereinsebene weitergehen wird: Im Laufe des Jahres 2022 haben sich etwa Wolfsburg und Leverkusen um eine Leihe Wanners angemeldet, die Bayern winkten aber – vorerst – ab. Da aber Wanners Vertrag im Jänner 2022 um fünf Jahre bis 2027 verlängert wurde, bleibt noch ausreichend Zeit für den Spielmacher. Zum Vertragsende wäre er erst 21 Jahre alt…

Starpotential: 10 von 10