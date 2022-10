GAK-Fans: „Machen wir aus diesem Tag ein großes Fest“

Nach langer Zeit findet in Graz wieder einmal eine Derby statt, denn der GAK und der SK Sturm treffen im ÖFB-Cup aufeinander. Nachdem es...

Nach langer Zeit findet in Graz wieder einmal eine Derby statt, denn der GAK und der SK Sturm treffen im ÖFB-Cup aufeinander. Nachdem es im Vorfeld schon durchaus zu einer unschönen Aktion kam, hoffen die Fans nun auf ein friedliches Fußballfest. Wir wollen uns ansehen was sich die GAK-Fans von der Partie gegen den Stadtrivalen erwarten.

gakfan: „Auch wenn die Fans unseres heutigen Gegners so tun, als ob ihnen das Spiel wurscht wäre…ich hab mit einigen heute früh telefoniert und da haben mir einige erzählt, dass sie lange nicht schlafen konnten, früh aufgewacht sind, eine innere Anspannung haben…die merken, dass wir wieder da sind. Ich bin auch aufgeregt, voller Vorfreude auf das Fußballfest heute Abend.“

bertl80: „Ich habe hervorragend geschlafen und spüre keine Nervosität – viel weniger zumindest als vor Linz, Hartberg, etc. WIR haben unseren Sieg schon in der Tasche! Bitte einfach alle ruhig bleiben und das vor Augen führen. Egal ob es 0:0 oder 0:7 steht, wir haben unseren Sieg schon! Die anderen dagegen müssen erst schauen, dass sie ihren erwarteten Sieg einfahren können am Abend. Und drum sind sie nervös.“

RotesGraz!: „Also ich hätte heut früh keinen Wecker für die Hackn gebraucht ich war davor schon hellwach, nervös bin ich nur aus Vorfreude auf das Match und das Drumherum. Ergebnis ist mir genauso wurscht. Auf ein geiles Derby liebe Rote“

Stef444: „ich denke, es ist seit der Auslosung genug geschrieben worden! Es liegt an uns, diesen Tag zu einem gemeinsamen Fest zu machen! Friedlich zusammen ein BIer trinken und sich gegenseitig auf die Schaufel nehmen oder selbst tiefe Fangesänge beider Seiten…. gehört dazu! Aber Gewalt hat heute kein Platz! Es sind viele Kinder und Jugendliche zum ersten Mal bei einem Derby! Es wäre schlimm, wenn es zu unschöne Szenen kommt und die eben genannten, haben dann nur schlechte Erinnerungen an das erste Derby! Der Sieger steht so gut wie fest und für uns Rote eine gute Möglichkeit zu sehen, wie viel uns noch (leider) fehlt, um in der Bundesliga wieder mitspielen zu können. ich wünsch allen ein schönes Spiel und vielleicht schaffen wir es, dass morgen in der Zeitung positiv über das Spiel UND das Drumherum berichtet werden kann!“

KR86: „Für einige wird es heute fix das erste Derby werden, genießt es, das wird so schnell nicht mehr kommen!“

Grazer Athletiksport Klub: „Denke, heute wäre eher ein 4-2-3-1/defensiv 4-4-2 sinnvoll. Würde Gantschnig eher von der Bank bringen, wenn Jovicic oder Koller mit einer Gelben belastet sind. So oder so müssen wir massiv dagegenhalten, weil die anderen ganz sicher voll durchziehen werden.“

Roter Murpott: „Was ich mir nach wie vor für morgen wünsche? Auch wenn wir eine 0:7-Kleschn bekommen: Solange sich die Mannschaft bemüht, müssen wir sie auch 90 Minuten lang unterstützen, als hänge unser aller Leben davon ab! Tun wir den Unaussprechlichen NICHT den Gefallen, mit hängenden Köpfen im Stadion zu stehen!“

Auron1902: „Wenn Gantschnig fit ist, wäre das glaube ich eine ganz interessante Variante für morgen, im Mittelfeld würde die Raute erhalten bleiben, die Umstellung auf die Fünferkette sollte auch keine allzu große sein, da die AVs bei der Variante immer noch sehr defensiv agieren würden, da wir wahrscheinlich nur über Standards gefährlich werden hätten wir mit Rusek, Koller, Jovicic und Gantschnig viele Abnehmer für die Bälle von Liendl und sollte uns doch irgendwie mal was aus dem Spiel heraus gelingen hätten wir vorne mit Jager unsern schnellsten und technisch stärksten Kicker:

