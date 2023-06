Transfer offiziell: Junior Adamu wechselt in die deutsche Bundesliga

Der 22-jährige Stürmer spielt fortan beim SC Freiburg.

Junior Chukwubuike Adamu verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in deutsche Bundesliga zum SC Freiburg. Der 22-jährige österreichische Teamspieler unterschreibt beim nächstjährigen UEFA Europa League-Starter.

Der in Nigeria geborene Adamu kam 2015 aus Graz (vom GAK-Nachwuchs) nach Salzburg und durchlief hier alle Jahrgänge der Red Bull Akademie, wo er insgesamt drei Meistertitel holen konnte.

Es folgten Spiele für den FC Liefering (49 Einsätze, 26 Tore und 11 Assists) sowie die UEFA Youth League-Mannschaft der Roten Bullen (9 Matches, 6 Treffer). Zudem war der 1,83 Meter große Stürmer 2021 für ein halbes Jahr leihweise beim FC St. Gallen (Schweiz) im Einsatz.

Der sechsfache A-Teamstürmer beendet seine Zeit beim Serienmeister nach insgesamt 84 Einsätzen mit 23 Toren bzw. 11 Assists und geht mit zwei Bundesliga-Meistertiteln und zwei ÖFB-Cup-Erfolgen.

Sportdirektor Christoph Freund:

„Wir sind stolz, dass sich wieder einer unserer in der Red Bull Fußball Akademie ausgebildeten Spieler bei uns bewähren konnte und so den Sprung in eine große Liga schafft. Junior hat es über die Jahre in Salzburg mit viel Fleiß und großem Einsatz schon sehr weit gebracht und geht jetzt als österreichischer Nationalteamstürmer in eine große Liga. Ich bin davon überzeugt, dass er sich mit seiner Art und Weise auch in der deutschen Bundesliga durchsetzen wird – und dafür wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“