Offiziell: LASK holt Sturm-Mittelfeldspieler Ljubic

Es ist offiziell: Ivan Ljubic wird in der kommenden Saison für den LASK auflaufen. Bei den Linzern unterzeichnet der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann einen Zweijahresvertrag bis 2025.

Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt präsentiert der LASK den nächsten Neuzugang: Mit Ivan Ljubic verpflichten die Linzer einen zentralen Mittelfeldspieler von Liga-Konkurrent Sturm Graz, der 26-Jährige wechselt ablösefrei von der Mur an die Donau. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Ivan Ljubic in der Akademie der Wiener Austria und landete nach Stationen beim SV Horn und Wiener Neustadt beim SK Sturm Graz. Für die Steirer spulte der zentral defensive Mittelfeldspieler seit 2018 151 Einsätze ab und lief für die Steirer auch zwei Saisonen lang in der UEFA Europa League auf (2021/22 & 2022/23). Für Österreichs U21 kam Ivan Ljubic zehn Mal zum Einsatz, darunter auch bei der EM-Endrunde 2019.

„Ivan ist ein Spieler im besten Alter und bringt die nötige Qualität, Mentalität und Laufstärke für unser Spiel mit. Zudem ist er ein echter Teamplayer, darauf legen wir besonders viel Wert. Mit ihm werden wir noch variabler, da er im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden kann“, freut sich Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport beim LASK, über den erfolgten Transfer.

Neo-LASKler Ivan Ljubic brennt bereits auf den Saisonstart: „Der LASK hat sich in den letzten Jahren als Top-Team der Liga etabliert und ist eine echte Größe im österreichischen Fußball. Der Klub hat sich intensiv um mich bemüht und ich bin überzeugt davon, dass uns allen eine tolle Saison bevorsteht.“ Beim LASK trifft der Mittelfeldmann mit Jörg Siebenhandl im Übrigen auf einen alten Bekannten: 139 Partien absolvierten die beiden gemeinsam für den SK Sturm Graz.

[ Pressemeldung LASK ]